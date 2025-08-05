4 августа 46-летнего мужчину нашли мертвым в собственной квартире. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание OBOZ.UA.

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