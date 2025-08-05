4 августа 46-летнего мужчину нашли мертвым в собственной квартире. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание OBOZ.UA.
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Украинские СМИ, со ссылкой на собственные источники, объявили о смерти брата певицы Ирины Билык. Известно, что Сергей имел психическое расстройство и из-за этого не мог сам о себе заботиться.
4 августа 46-летнего мужчину нашли мертвым в собственной квартире. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание OBOZ.UA.
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