Повідомляє Show 24 з посиланням на видання OBOZ.UA.

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За попередньою інформацією, 46-річного чоловіка знайшли мертвим 4 серпня у його квартирі. Відомо, що він мав психічне захворювання, через яке потребував догляду й майже не виходив з дому. Останнім часом Сергій жив сам.

Про нього дбали Ірина Білик та їхній брат Юрій.

Зауважимо, що на момент публікації артистка офіційно не коментувала цю новину.