Об Абрамове известно не слишком много. Он родился в Киеве, высшее образование получал в Киевском политехническом институте на факультете менеджмента и маркетинга. В 2009 году работал диджеем и участвовал в театральных спектаклях. Сначала с ним познакомилась российская публика, когда Вадим стал ведущим юмористического шоу в эфире "Пятница!" в России. А через два года засветился в программе "Ревизор" вместо Ольги Фреймут. 24 Канал расскажет, что известно о его статусе предателя и где он сейчас.

Карьера в Украине и бегство в Россию

Проработал в "Ревизоре" Абрамов всего до 2016 года, ведь тогда сообщил, что переезжает за границу, что делает невозможным его участие в проекте". Куда именно уехал человек – не уточнялось.

Я очень рад, что два с половиной года назад стал частью команды проекта "Ревизор". Это был яркий отрезок моей жизни – я встретил множество добрых и ответственных людей по всей стране, которым небезразлична Украина и порядок в ней. Я получил неоценимый опыт. Но обстоятельства сложились так, что я покидаю страну, соответственно, не смогу уделять достаточно времени съемкам,

– говорил тогда ведущий.

Вадим Абрамов и Анна Жижа / Фото "Нового канала"

Абрамов также пытался развить собственный проект на ютубе в формате тревел-шоу, однако не удалось. Через некоторое время и вовсе исчез из публичного пространства.

Ранее, перед началом большой войны, Анна Жижа говорила, что Вадим – "человек мира" и сейчас он является редактором многих реалити-шоу за рубежом. Но в 2022 году бывший "Ревизор", каким-то образом засветился в России.

Как Вадим Абрамов оказался в России и где он сейчас?

Каким образом телеведущий променял международные проекты на работу в стране-агрессоре – неизвестно. В 2022 году начал работать на канале "Пятница!", который входит в медиахолдинг "Газпром-Медиа" (а тот, в свою очередь, находится под санкциями Украины, США и Канады).

Но на этом появление на российских каналах не завершилось. К примеру, в 2023 году Абрамов снялся в развлекательном шоу "Четыре дачи". Это что-то похожее на смесь программ "Четыре свадьбы" и "Ревизор". Вспомнив старые времена, телеведущий не стеснялся ездить по дорогам страны-агрессора и инспектировать усадьбы участников.

Вадим Абрамов стал ведущим программы в России / Фото из соцсетей

Сегодня соцсети предатель удалил. Возможно, побоялся осуждения от украинцев, кто знает. Из-за этого неизвестно, где Абрамов сейчас и продолжает ли зарабатывать кровавые рубли. Однако, это не очень важно, ведь свое истинное лицо он показал, когда замолчал вопрос войны и вернулся на экраны россиян.