Про Абрамова відомо не надто багато. Він народився в Києві, вищу освіту здобував у Київському політехнічному інституті на факультеті менеджменту й маркетингу. У 2009 році працював діджеєм й брав участь у театральних виставах. Спершу з ним познайомилась російська публіка, коли Вадим став ведучим гумористичного шоу в ефірі "Пятница!" у Росії. А через два роки засвітився у програмі "Ревізор" замість Ольги Фреймут. 24 Канал розповість, що відомо про його статус зрадника і де він зараз.

Читайте також Де зараз Наталя Фаліон – солістка "Лісапетного батальйону", який переміг на "Україна має талант"

Кар'єра в Україні та втеча до Росії

Пропрацював у "Ревізорі" Абрамов усього до 2016 року, адже тоді повідомив, що переїжджає за кордон, що робить неможливим його участь у проєкті". Куди саме поїхав чоловік – не уточнювалось.

Я дуже радий, що два з половиною роки тому став частиною команди проєкту "Ревізор". Це був яскравий відрізок мого життя – я зустрів безліч добрих та відповідальних людей по всій країні, яким небайдужа Україна та порядок у ній. Я отримав неоціненний досвід. Але обставини склалися так, що я залишаю країну, відповідно, не зможу приділяти достатньо часу зйомкам,

– казав тоді ведучий.

Вадим Абрамов і Ганна Жижа / Фото "Нового каналу"

Абрамов також намагався розвинути власний проєкт на ютубі у форматі тревел-шоу, однак не вдалось. За якийсь час і зовсім зник із публічного простору.

Раніше, перед початком великої війни, Ганна Жижа казала, що Вадим – "людина світу" й зараз він є редактором багатьох реаліті-шоу за кордоном. Та у 2022 році колишній "Ревізор", якимось чином засвітився у Росії.

Як Вадим Абрамов опинився у Росії й де він зараз?

Яким чином телеведучий проміняв міжнародні проєкти на роботу у країні-агресорці – невідомо. У 2022 році розпочав працювати на каналі "Пятница!", який входить до медіахолдингу "Газпром-Медіа" (а той, своєю чергою, перебуває під санкціями України, США й Канади).

Та на цьому поява на російських каналах не завершилась. До прикладу, у 2023 році Абрамов знявся у розважальному шоу "Чотири дачі". Це щось схоже до суміші програм "Чотири весілля" та "Ревізор". Згадавши старі часи, телеведучий не соромився їздити дорогами країни-агресорки й інспектувати садиби учасників.

Вадим Абрамов став ведучим програми у Росії / Фото з соцмереж

Сьогодні соцмережі зрадник видалив. Можливо, побоявся осуду від українців, хто зна. Через це невідомо, де Абрамов зараз і чи продовжує заробляти криваві рублі. Однак, це не дуже важливо, адже своє справжнє обличчя він показав, коли замовчав питання війни й повернувся на екрани росіян.