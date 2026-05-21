Подробностями Фролова поделилась в интервью Маричке Падалко.
Василиса Фролова говорит, что у нее лучший муж, однако призналась, что у них бывают конфликты и кризисы.
Мы, как и все семьи, живем в конфликтах. Мы в замкнутом пространстве все эти кризисы проходим вместе. У него, конечно, тоже сильный кризис. По работе, он тоже много потерял. Он тоже пытается найти нового себя. Я же вижу, как он пытается освоить все новые навыки этого мира,
– рассказала телеведущая.
Женщина добавила, что в браке с мужем было много кризисов и они продолжаются до сих пор. В то же время Фролова понимает, что они самые близкие люди друг для друга. Супругов спасает сын Родион.
Было несколько раз, когда мы понимали, что лучше не быть вместе. Хорошо, что мы с этим справились,
– призналась Василиса.
Фролова настаивает на парной терапии, однако муж не верит, что им удастся найти авторитетного специалиста.
Что известно о личной жизни Василисы Фроловой?
Ранее Василиса Фролова состояла в отношениях с креативным директором Александром Стрижельчиком. Они были вместе 11 лет, впоследствии в жизни телеведущей появился Дмитрий Котеленец.
7 марта 2021 года у Василисы и Дмитрия родился сын Родион. В ноябре 2024 года Фролова сообщила, что вышла замуж за возлюбленного. Они поженились в Объединенных Арабских Эмиратах.
Сейчас семья живет в Дубае. Недавно телеведущая приехала в Киев и впервые услышала сирену в Украине. Фролова пережила обстрел, поэтому находилась в шоковом состоянии.