Подробицями Фролова поділилась в інтерв'ю Марічці Падалко.

Василіса Фролова каже, що в неї найкращий чоловік, проте зізналась, що в них бувають конфлікти та кризи.

Ми, як і всі родини, живемо в конфліктах. Ми в замкнутому просторі всі ці кризи проходимо разом. У нього, звичайно, теж сильна криза. По роботі, він теж багато втратив. Він теж намагається знайти нового себе. Я ж бачу, як він намагається опанувати всі нові навички цього світу,

– розповіла телеведуча.

Жінка додала, що у шлюбі з чоловіком було багато криз і вони тривають досі. Водночас Фролова розуміє, що вони найближчі люди одне для одного. Подружжя рятує син Родіон.

Було декілька разів, коли ми розуміли, що краще не бути разом. Добре, що ми з цим впоралися,

– зізналась Василіса.

Фролова наполягає на парній терапії, проте чоловік не вірить, що їм вдасться знайти авторитетного спеціаліста.

Нагадаємо! Днями співачка Інесса Грицаєнко (INEYA) оголосила про розлучення з чоловіком після двох років у шлюбі. Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

Що відомо про особисте життя Василіси Фролової?

Раніше Василіса Фролова перебувала в стосунках з креативним директором Олександром Стрижельчиком. Вони були разом 11 років, згодом у житті телеведучої з'явився Дмитро Котеленець.

7 березня 2021 року у Василіси та Дмитра народився син Родіон. У листопаді 2024 року Фролова повідомила, що вийшла заміж за коханого. Вони одружилися в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Зараз сім'я живе в Дубаї. Нещодавно телеведуча приїхала до Києва та вперше почула сирену в Україні. Фролова пережила обстріл, тож перебувала в шоковому стані.