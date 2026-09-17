Еще совсем недавно знаменитость уверяла, что не ищет новых отношений и вообще не видит рядом с собой представителей киноиндустрии. Однако жизнь внесла свои коррективы. В эксклюзивном интервью для "Тур звездами" Маремуха поделилась первыми подробностями своего нового романа.

Блогерша отметила, что пока между ними нет серьезных обязательств, но они прекрасно и весело проводят время вместе. Главным козырем мужчины оказалось прекрасное чувство юмора.

Он смешит до слез, и мне это очень нравится,

– призналась актриса.

Журналистка сразу же попыталась раскрыть личность загадочного бойфренда. Прозвучало предположение, что им может быть Алексей Комаровский, ведь Викторию часто замечали в его компании.

Виктория Маремуха и Алексей Комаровский / фото из инстаграма

Однако звезда быстро опровергла эти слухи, уточнив профессию своего нового возлюбленного.

Нет, это не режиссер. Хватит уже,

– интригующе отрезала Маремуха.

Напомним, что Виктория Маремуха долгое время состояла в браке с французом Луи Белле. Супруги не скрывали, что практиковали свободные отношения. В 2022 году у них родился сын Лука. Однако недавно пара объявила о разводе. Несмотря на разрыв, бывшие влюбленные продолжают общаться и вместе воспитывают ребенка.

Виктория Маремуха решила временно уехать из Киева вместе с 4-летним сыном Лукой. Именно на этом шаге настоял отец мальчика Луи.