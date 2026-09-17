Ще зовсім нещодавно знаменитість запевняла, що не шукає нових стосунків і взагалі не бачить поруч із собою представників кіноіндустрії. Проте життя внесло свої корективи. В ексклюзивному інтерв'ю для "Тур зірками" Маремуха поділилася першими деталями свого нового роману.

Блогерка зазначила, що наразі між ними немає серйозних зобов'язань, але вони чудово та весело проводять час разом. Головною зброєю чоловіка виявилося чудове почуття гумору.

Він насмішить до сліз, і мені це дуже подобається,

– зізналася акторка.

Журналістка одразу спробувала розсекретити особу таємничого бойфренда. Прозвучало припущення, що ним може бути Олексій Комаровський, адже Вікторію часто помічали в його компанії.

Вікторія Маремуха та Олексій Комаровський / фото з інстаграму

Проте зірка швидко спростувала ці чутки, уточнивши професію свого нового коханого.

Ні, це не режисер. Усе, це досить,

– інтригуюче відрізала Маремуха.

Нагадаємо, що Вікторія Маремуха довгий час перебувала у шлюбі з французом Луї Беллє. Подружжя не приховувало, що практикувало вільні стосунки. У 2022 році у них народився син Лука. Проте нещодавно пара оголосила про розлучення. Попри розрив, колишні закохані продовжують спілкуватися та разом виховують дитину.

Вікторія Маремуха вирішила тимчасово виїхати з Києва разом із 4-річним сином Лукою. Саме на такому кроці наполіг батько хлопчика Луї.



