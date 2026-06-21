В современном мире мы все еще учимся видеть человека, а не его диагноз. До сих пор многие воспринимают инвалидность через призму ограничений, жалости и стереотипов. Мы часто забываем, что за каждой историей стоит прежде всего личность – со своими мечтами, талантами, чувством юмора, планами на будущее.

Именно это на собственном примере демонстрирует 21-летний Влад Дрищук из Хмельницкого. Он родился с детским церебральным параличом (ДЦП), но никогда не позволял этому диагнозу определять, кем ему быть и как строить свою жизнь. В этом году Влад закончил учебу в университете, самостоятельно написал и защитил диплом. Он занимается волонтерством, путешествует, воплощает свои мечты и все это показывает в личном блоге.

Когда Влад опубликовал первое видео, он даже не подозревал, что через год его аудитория вырастет с нескольких сотен друзей до десятков тысяч подписчиков. Именно благодаря блогу мы и узнали о Владе и его истории. Этот парень каждый день доказывает простую, но очень важную вещь: люди с инвалидностью не нуждаются в жалости – они нуждаются в принятии, уважении и равных возможностях.

Мы пообщались с Владом в рамках проекта "Красота в несокрушимости". Итак, этот текст о парне, который не боится быть собой и своим примером меняет представления украинцев об инвалидности. О силе поддержки, любви, стереотипах, обществе без барьеров и о том, почему фраза "потому что хочу и могу" стала его жизненным кредо – читайте дальше на 24 Канале.

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Он не ожидал, что это сработает: как Влад начал вести личный блог?

У Влада давно было желание вести личный блог, и однажды он все-таки решился опубликовать первое видео. Хотя эта попытка рассказать о себе не увенчалась успехом, парень не остановился.

Я хотел показать свою жизнь такой, какая она есть. Во второй раз подошел к этому более серьезно: записал качественное видео, смонтировал его и просто рассказал о себе. Честно говоря, я совсем не ожидал, что оно настолько найдет отклик у людей,

– вспоминает он.

Сейчас видео Влада вирусятся в соцсетях, набирают сотни тысяч, а порой и миллионы просмотров. Однако для парня цифры не являются самым важным. Самая большая ценность для него в том, что благодаря своей аудитории он может собирать средства на лагеря для подростков с инвалидностью.

Это важная составляющая жизни Влада, ведь он является волонтером в общественной организации Young Life Украина.

Что Влад хочет показать людям через свои видео?

На своих страницах в социальных сетях Влад показывает обычную жизнь. Как готовит еду, ремонтирует бытовые вещи, встречается с друзьями или отправляется в путешествия. Он уже два года живет отдельно от родителей, поэтому научился самостоятельно справляться с домашними делами.

Да, из-за особенностей координации некоторые повседневные вещи даются Владу сложнее, чем другим. Но именно это он и решил не скрывать.

Я хотел показать людям, что я такой же, как все. Просто некоторые вещи делаю по-другому. Могу что-то пролить или уронить, и это нормально. Но в то же время могу сам жить, путешествовать, что-то ремонтировать дома или реализовывать собственные проекты,

– говорит парень.

Влад на собственном примере разрушает стереотип о том, что люди с ДЦП не могут быть самостоятельными. И не хочет, чтобы его воспринимали через призму диагноза.

Какое место в жизни Влада занимает поддержка друзей?

Парень ведет активный образ жизни, учится, занимается волонтерством, поэтому вокруг него всегда есть люди, которые его поддержат. Именно друзья первыми поддержали его идею вести блог, помогали не сдаваться и сейчас постоянно рядом с Владом.

Для меня важны настоящие отношения – без жалости или снисходительности. Не потому, что у человека есть инвалидность, а потому, что он тебе интересен как человек,

– говорит парень.

Влад убежден: люди с инвалидностью так же стремятся к дружбе, любви, общению и принятию. И именно это он постоянно доносит до общества через свой контент.



Влад Дрищук / Фото из инстаграма парня

Как Влад относится к хейту и что помогает ему сохранять равновесие?

Популярность всегда имеет две стороны. Всегда найдутся люди, которым что-то не понравится, и они напишут об этом публично. Негативные комментарии есть и под публикациями Влада. Впрочем, к хейту парень относится спокойно.

Я понимаю, что у каждого человека свои причины писать такие вещи. Поэтому просто не зацикливаюсь на этом. Если есть комментарии – значит, контент вызывает реакцию,

– с улыбкой говорит Влад.

Сохранять внутреннее равновесие ему в значительной степени помогает чувство юмора. Влад признается, что без самоиронии было бы гораздо тяжелее. Он убежден, что нужно уметь правильно относиться к себе и понимать, что инвалидность – это лишь одна из частей жизни человека.

Также особое место в жизни Влада занимает вера. Он рассказывает, что после рождения врачи боролись за его жизнь, а мама молилась только об одном – чтобы ее сын выжил. Именно тогда она пообещала посвятить его Богу, если мальчик поправится.

Сегодня Влад – сознательный христианин, и это не навязанное решение. Именно в церкви он обрёл настоящих друзей, которые всегда рядом, готовы поддержать и помочь. Парень убежден: вера помогает ему не терять опору в сложные моменты и с благодарностью смотреть на все, что у него есть сегодня.

Я очень благодарен Богу за людей рядом. За друзей, которые меня поддерживают, и за возможность самому быть для кого-то опорой,

– говорит Влад.

Спросите, нужна ли помощь: как обществу правильно реагировать на людей с инвалидностью?

По мнению Влада, сейчас самая большая проблема нашего общества – недостаток знаний. Имея самые благие намерения, можно причинить человеку вред только из-за незнания. Именно информирование и развенчание мифов являются одним из главных шагов к построению инклюзивного общества. Поэтому парень постоянно подчеркивает: помощь должна начинаться с вопроса.

Лучшее, что можно сделать, – это сначала спросить, нужна ли помощь. А если нужна, то как именно помочь. Ведь иногда люди хотят сделать добро, но, не спросив, могут только усложнить ситуацию,

– объясняет Влад.



Влад Дрищук / Фото из инстаграма парня

Также парень добавляет, что не стоит обращаться к людям с инвалидностью через их родителей или сопровождающих. Всегда можно задать вопрос напрямую.

Ведь может и хочет: какую мечту этим летом осуществит Влад?

Вместе с компанией друзей и единомышленников уже этим летом Влад будет подниматься на самую высокую вершину Украинских Карпат – Говерлу. Говорит, что это одна из его давних целей, которую он наконец воплотит в жизнь.

Также парень мечтает запустить собственный мерч. Из его самого популярного видео зрителям в соцсетях очень понравилась фраза, ставшая личным жизненным принципом Влада.

"Потому что могу и хочу", – именно так Влад описывает свой подход к жизни. Возможно, совсем скоро это кредо появится на футболках.

Его история не о повседневном героизме: что для Влада означает "красота в несокрушимости"?

Этот разговор состоялся в рамках проекта "Красота в несокрушимости", и когда Влада спросили, что для него означает эта фраза, парень задумался лишь на мгновение.

Это когда даже в сложные времена ты помнишь, кто ты и для чего делаешь то, что делаешь. Когда знаешь своё призвание, становится гораздо легче двигаться вперёд и не закрываться в себе,

– отвечает он.

Именно об этом история Влада Дрищука. Не о повседневном героизме или борьбе ради борьбы. А о жизни, в которой есть мечты, шутки, друзья, учеба, большие планы и вера в себя. Несмотря ни на что.

И Влад своей насыщенной и активной жизнью доказывает, что человек гораздо больше, чем любой диагноз.