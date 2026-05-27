Как оказалось, в отношениях с мамой у лидера страны часто бывают напряженные моменты. Об этом он рассказал во время съемок шоу "Дома лучше". Видео опубликовали на странице Офиса президента.

В общении о жизни украинцев за рубежом Владимир Зеленский вспомнил об общении с мамой. Президент признался, что иногда целый день может не брать трубку.

Мама, которой ты звонишь и хочешь извиниться, потому что сам весь день работал на Банковой и не брал трубку, – она не хочет с тобой говорить. А потом, когда она берет трубку – говорит тебе что-то резкое. Так где любовь – когда она что-то сказала резкое или когда ты приезжаешь в любое государство и тебе аплодируют большие залы? Где настоящая любовь? Настоящая любовь матери,

– считает Зеленский.

Владимир Зеленский в детстве / Фото из соцсетей

Лидер страны воспринимает аплодисменты не только на свой счет. Он считает, что это проявление уважения к нему, к государству и военным.

"Но настоящие ощущения – те, кто с тобой рядом, потому что ты нужен матери, ты нужен им, они нужны тебе, ты дома. Мне кажется, это важный момент счастья", – заметил Владимир Зеленский.

Что известно о родителях президента Украины?

Владимир Зеленский родился в Кривом Роге. Его родители – Александр Семенович и Римма Владимировна проживают в городе в панельном доме, где остаются до сих пор.

Мать президента является еврейкой. Однако сам Зеленский никогда на этом не акцентировал и говорил, что является украинцем.

Семья несколько лет прожила в Монголии, где работали на заводе. Впоследствии вернулись в Кривой Рог.

Александр Зеленский является доктором технических наук, профессором, завкафедрой информатики и информационных технологий Государственного университета экономики и технологий. Римма Зеленская работала инженером.