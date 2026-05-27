Як виявилося, у стосунках з мамою в лідера країни часто бувають напружені моменти. Про це він розповів під час зйомок шоу "Вдома краще". Відео опублікували на сторінці Офісу президента.

До слова Володимир Зеленський розкрив, де нині живуть його діти

У спілкуванні щодо життя українців за кордоном Володимир Зеленський згадав про спілкування з мамою. Президент зізнався, що іноді цілий день може не брати слухавку.

Мама, якій ти дзвониш і хочеш вибачитись, тому що сам весь день працював на Банковій і не брав слухавку, – вона не хоче з тобою говорити. А потім, коли вона бере слухавку – каже тобі щось різке. Так де любов – коли вона щось сказала різке або коли ти приїжджаєш в будь-яку державу і тобі аплодують великі зали? Де справжня любов? Справжня любов матері,

– вважає Зеленський.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати



Володимир Зеленський у дитинстві / Фото з соцмереж

Лідер країни сприймає оплески не тільки на свій рахунок. Він вважає, що це прояв поваги до нього, до держави та військових.

"Але справжні відчуття – ті, хто з тобою поруч, тому що ти потрібен матері, ти потрібен їм, вони потрібні тобі, ти вдома. Мені здається, це важливий момент щастя", – зауважив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський у шоу "Вдома краще": дивіться відео онлайн

Що відомо про батьків президента України?

Володимир Зеленський народився у Кривому розі. Його батьки – Олександр Семенович та Римма Володимирівна проживають у місті в панельному будинку, де залишаються досі.

Мати президента є єврейкою. Однак сам Зеленський ніколи на цьому не акцентував і говорив, що є українцем.

Сім'я кілька років прожила у Монголії, де працювали на заводі. Згодом повернулися до Кривого Рогу.

Олександр Зеленський є доктором технічних наук, професором, завкафедри інформатики та інформаційних технологій Державного університету економіки і технологій. Римма Зеленська працювала інженеркою.