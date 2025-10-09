Автомобильная авария произошла во вторник, 7 октября. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на Fox News.
Джин Симмонс управлял собственным автомобилем в Лос-Анджелесе, на шоссе у Тихоокеанского побережья. Во внезапный момент во время движения он потерял сознание и врезался в припаркованный автомобиль. К счастью, никто не пострадал.
ДТП увидел прохожий. Он вызвал полицию и пожарных, которые быстро прибыли на место инцидента. Сначала вокалиста доставили в больницу, а впоследствии он вернулся домой.
Жена музыканта, модель Шеннон Твид, объяснила, что мужчина мог потерять сознание из-за обезвоживания. По словам женщины, он ненавидит пить воду, к тому же сейчас начал принимать новые лекарства, которые могли вызвать подобную реакцию.
Уже на следующий день сам Джин Симмонс вышел на связь с поклонниками и опубликовал сообщение в соцсети Х.
Спасибо всем за теплые слова. Я в полном порядке. Это была небольшая авария – такое бывает, особенно с такими ужасными водителями, как я. Все в порядке,
– поделился певец.
Что известно о группе Kiss
- Американскую рок-группу создали в январе 1973 года в Нью-Йорке Пол Стэнли, Джин Симонс, Эйс Фрейли, Питер Крис и Брайан Стивенсон. Музыканты известны зрелищными выступлениями и фирменным гримом. Джин Симонс – один из постоянных участников коллектива.
- Коллектив продал 75 миллионов записей во всем мире. В 2014 году они вошли в Зал славы рок-н-ролла. Kiss – одна из самых известных и успешных групп в рок-музыке.