Автомобильная авария произошла во вторник, 7 октября. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на Fox News.

Джин Симмонс управлял собственным автомобилем в Лос-Анджелесе, на шоссе у Тихоокеанского побережья. Во внезапный момент во время движения он потерял сознание и врезался в припаркованный автомобиль. К счастью, никто не пострадал.

ДТП увидел прохожий. Он вызвал полицию и пожарных, которые быстро прибыли на место инцидента. Сначала вокалиста доставили в больницу, а впоследствии он вернулся домой.

Жена музыканта, модель Шеннон Твид, объяснила, что мужчина мог потерять сознание из-за обезвоживания. По словам женщины, он ненавидит пить воду, к тому же сейчас начал принимать новые лекарства, которые могли вызвать подобную реакцию.

Уже на следующий день сам Джин Симмонс вышел на связь с поклонниками и опубликовал сообщение в соцсети Х.

Спасибо всем за теплые слова. Я в полном порядке. Это была небольшая авария – такое бывает, особенно с такими ужасными водителями, как я. Все в порядке,

– поделился певец.

