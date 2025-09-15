Экспозиция называется "Восхищение" и проходит в артцентре Павла Гудимова "Я Галерея" во Львове, передает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу yagallery.

Так, на выставке представлены различные направления творчества Мотыка: малая пластика, рисунки, эротические и мифологические серии, фотографии 1980-х годов, а также экспромты, созданные им в конце жизни.

"Восхищение" происходит в рамках Львовской недели скульптуры 2025 "Диалоги" и символически представлен в диалоге со второй выставкой – жены скульптора Ярославы Мотыги – в "Я Галерея Пентхаус".

Для справки! Ярослава является мастером художественной керамики и графики, а их с Ярославом дочь Марьяна преподает во Львовской национальной академии искусств. Девушка является мастером живописи и графики.

Заметим, что выставка, посвященная памяти Ярослава Мотыка, продлится до 30 ноября.

Что известно о Ярославе Мотыке?