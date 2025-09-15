Экспозиция называется "Восхищение" и проходит в артцентре Павла Гудимова "Я Галерея" во Львове, передает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу yagallery.
Так, на выставке представлены различные направления творчества Мотыка: малая пластика, рисунки, эротические и мифологические серии, фотографии 1980-х годов, а также экспромты, созданные им в конце жизни.
"Восхищение" происходит в рамках Львовской недели скульптуры 2025 "Диалоги" и символически представлен в диалоге со второй выставкой – жены скульптора Ярославы Мотыги – в "Я Галерея Пентхаус".
Для справки! Ярослава является мастером художественной керамики и графики, а их с Ярославом дочь Марьяна преподает во Львовской национальной академии искусств. Девушка является мастером живописи и графики.
Заметим, что выставка, посвященная памяти Ярослава Мотыка, продлится до 30 ноября.
Что известно о Ярославе Мотыке?
- Он родился 10 января 1943 года в селе Старомищина в Тернопольской области. Детство провел во Львове, где учился в художественной школе, а затем окончил Львовский институт прикладного и декоративного искусства. Его дипломная работа – скульптура "Лилия" (1966) – до сих пор украшает пруд в Стрыйском парке.
- Художник работал в станковой, монументальной и декоративной скульптуре, художественной керамике и пластике малых форм. В 1972 году стал лауреатом Шевченковской премии.
- Среди его самых известных работ – памятник Евгению Коновальцу в Жовкве, львы у входа во Львовскую ратушу, монумент Маркияну Шашкевичу в Нестаничах, Покрова Божьей Матери в Буске и памятник к 1000-летию крещения Руси в Бельгии. Также Мотыка создал мемориалы, которые стоят на Лычаковском и Байковом кладбищах.
- Скульптор умер 1 марта 2025 года в 82 года.