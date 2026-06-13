Это удалось сделать благодаря усилиям Посольства Украины в Венгрии, сообщили в Telegram-канале Министерства иностранных дел Украины.

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Выступление Вадима Репина должно было стать главным событием открытия концертного сезона Национального филармонического оркестра Венгрии. Однако вместо него на сцену вышел венгерский скрипач.

Концерт состоялся в Театре на острове Маргит (Margitszigeti Színház), одной из самых известных летних культурных площадок Венгрии и Центрально-Восточной Европы. Он расположен в Будапеште и ежегодно принимает десятки концертов и культурных мероприятий с участием как местных, так и зарубежных исполнителей.

Российская культура – культура геноцида и военных преступлений, которая не должна иметь никакого места на международных площадках. Украинская дипломатия и в дальнейшем будет последовательно работать над изоляцией представителей российского культурного пространства в мировой культурной индустрии,

– говорится в заявлении МИД.

Украина добилась отмены выступления российского музыканта в Будапеште /Фото Foundazione Stauffer

Вадим Репин не является нейтральным артистом в отношении российской агрессии против Украины. После 2022 года он ни разу публично не осудил полномасштабное вторжение. В то же время продолжил выступления с государственным кремлевским оркестром и получил почетное звание народного артиста в России. Также СМИ пишут, что его проекты получают финансирование из российского президентского фонда культурных инициатив.

Репин женат на российской балерине Светлане Захаровой. С 2023 года она находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. Еще в 2014 году Захарова публично выступила на стороне Кремля, подписав письмо в поддержку политики Владимира Путина в отношении военной агрессии против Украины. В 2024 году она также была доверенным лицом Путина на выборах в России.

Сам музыкант живет между Швейцарией и Италией и имеет гражданство России и Бельгии.

Напомним, ранее, в январе, их совместное выступление уже отменяли в Италии в театре Maggio Musicale Fiorentino во Флоренции.