Це вдалося зробити завдяки зусиллям Посольства України в Угорщині, повідомили в телеграм-каналі Міністерства закордонних справ України.

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Виступ Вадима Рєпіна мав стати головною подією відкриття концертного сезону Національного філармонічного оркестру Угорщини. Однак замість нього на сцену вийшов угорський скрипаль.

Концерт відбувся в Театрі на острові Маргіт (Margitszigeti Színház), одному з найвідоміших літніх культурних майданчиків Угорщини та Центрально-Східної Європи. Він розташований у Будапешті та щороку приймає десятки концертів і мистецьких подій за участю як місцевих, так і закордонних виконавців.

Російська культура – культура геноциду та воєнних злочинів, яка не повинна мати жодного місця на міжнародних майданчиках. Українська дипломатія й надалі послідовно працюватиме над ізоляцією представників російського культурного простору у світовій культурній індустрії,

– йдеться в заяві МЗС.

Україна домоглась скасування виступу російського музиканта у Будапешті /Фото Foundazione Stauffer

Вадим Рєпін не є нейтральним артистом щодо російської агресії проти України. Після 2022 року він жодного разу публічно не засудив повномасштабне вторгнення. Водночас продовжив виступи з державним кремлівським оркестром та отримав почесне звання народного артиста в Росії. Також ЗМІ пишуть, що його проєкти отримують фінансування з російського президентського фонду культурних ініціатив.

Рєпін одружений із російською балериною Світланою Захаровою. Вона з 2023 року перебуває під санкціями РНБО через антиукраїнську діяльність. Ще у 2014 році Захарова публічно виступила на боці Кремля, підписавши лист на підтримку політики Володимира Путіна щодо військової агресії проти України. У 2024 році вона також була довіреною особою Путіна на виборах у Росії.

Сам музикант живе між Швейцарією та Італією та має громадянство Росії й Бельгії.

Нагадаємо, раніше, у січні, їхній спільний виступ уже скасовували в Італії в театрі Maggio Musicale Fiorentino у Флоренції.