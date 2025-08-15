Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Мирославы Мандзюк.

По словам Алика, после выхода программы в эфир Виталина была очень расстроена. Сценаристы решили добавить в выпуск больше драматургии и подали историю так, будто она находится "в рабстве" у мужчины. Это было сделано, чтобы показать другую сторону его личности – не только веселого и харизматичного кулинара, которого все привыкли видеть, но и якобы строгого и жесткого главу семьи.

Кроме того, в сюжете создали контраст: Алик якобы имеет много брендовых вещей, тогда как у Виталины – почти нет, как и косметики.

Жена рыдала так, что успокоить ее было невозможно. Она расстроилась, потому что так показали, как будто она в рабстве у меня, что я такой суровый муж. Чтобы сделать драматургическое шоу,

– рассказал Мкртчяна.

Он признался, что частично был готов к подобным моментам, ведь понимал: телезрителям нужно шоу. Именно поэтому они с женой согласились выполнить все просьбы сценаристов во время съемок.

В то же время важно заметить, что в результате Виталина все же одержала победу в шоу "Супермама".