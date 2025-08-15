Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Мирослави Мандзюк.

За словами Аліка, після виходу програми в ефір Віталіна була дуже засмучена. Сценаристи вирішили додати у випуск більше драматургії й подали історію так, ніби вона перебуває "у рабстві" у чоловіка. Це було зроблено, аби показати іншу сторону його особистості – не лише веселого та харизматичного кулінара, якого всі звикли бачити, а й нібито суворого та жорсткого главу сім'ї.

Крім того, у сюжеті створили контраст: Алік нібито має багато брендових речей, тоді як у Віталіни – майже немає, як і косметики.

Дружина ридала так, що заспокоїти її було неможливо. Вона засмутилася, бо так показали, наче вона в рабстві у мене, що я такий суворий чоловік. Щоб зробити драматургічне шоу,

– розповів Мкртчяна.

Він зізнався, що частково був готовий до подібних моментів, адже розумів: телеглядачам потрібне шоу. Саме тому вони з дружиною погодилися виконати всі прохання сценаристів під час зйомок.

Водночас важливо зауважити, що у результаті Віталіна все ж здобула перемогу в шоу "Супермама".