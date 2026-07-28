На своей странице в инстаграмме она поздравила их с профессиональным праздником и опубликовала фото в футболке Первого отдельного медицинского батальона ВСУ.

В Украине День медицинского работника, также профессионального праздника военных медиков и других работников сферы здравоохранения, ежегодно отмечают 27 июля. По этому случаю Оксана Лада поблагодарила боевых медиков за их мужество, самоотверженность и ежедневную борьбу за жизнь украинских защитников.

Есть люди, творящие историю. А есть люди, которые делают все возможное, чтобы кто-нибудь дожил до ее появления. Среди них – герои Первого отдельного медицинского батальона Украины,

– написала актриса на английском языке.

Оксана Лада в футболке Первого отдельного медицинского батальона Украины / Фото из инстаграмма актрисы

Она призналась, что носит футболку Первого отдельного медицинского батальона Украины с гордостью и призвала их беречь себя.

Оксана Лада в футболке Первого отдельного медицинского батальона Украины / Фото из инстаграмма актрисы

Известно, что Оксана Лада родилась в Ивано-Франковске, а затем переехала в США, где построила актерскую карьеру. Несмотря на жизнь за океаном, она продолжает поддерживать Родину.

На пост актрисы уже отреагировали представители Первого отдельного медицинского батальона. В комментариях они поблагодарили Оксану за поддержку.

Спасибо за ваши теплые слова и поддержку. Очень трогательно знать, что украинские медики имеют поддержку со всего мира,

– написали они.

Представители Первого отдельного медицинского батальона Украины прокомментировали пост Оксаны Лады / Скриншот из инстаграмма

Кстати, ранее свою поддержку Украине также выразила лидер группы Within Temptation Шарон ден Адель.