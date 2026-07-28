На своїй сторінці в інстаграмі вона привітала їх із професійним святом та опублікувала світлину у футболці Першого окремого медичного батальйону ЗСУ.
В Україні День медичного працівника, який також є професійним святом військових медиків та інших працівників сфери охорони здоров'я, щороку відзначають 27 липня. З цієї нагоди Оксана Лада подякувала бойовим медикам за їхню мужність, самовідданість і щоденну боротьбу за життя українських захисників.
Є люди, які творять історію. А є люди, які роблять усе можливе, щоб хтось дожив до її появи. Серед них – герої Першого окремого медичного батальйону України,
– написала акторка англійською мовою.
Оксана Лада в футболці Першого окремого медичного батальйону України / Фото з інстаграму акторки Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Вона зізналася, що носить футболку Першого окремого медичного батальйону України з гордістю та закликала їх берегти себе.
Оксана Лада в футболці Першого окремого медичного батальйону України / Фото з інстаграму акторки
Відомо, що Оксана Лада народилася в Івано-Франківську, а згодом переїхала до США, де побудувала акторську кар'єру. Попри життя за океаном, вона продовжує підтримувати Батьківщину.
На допис акторки вже відреагували представники Першого окремого медичного батальйону. У коментарях вони подякували Оксані за підтримку.
Щиро дякуємо за ваші теплі слова та підтримку. Дуже зворушливо знати, що українські медики мають підтримку з усього світу,
– написали вони.
Представники Першого окремого медичного батальйону України прокоментували допис Оксани Лади / Скриншот з інстаграму
До речі, раніше свою підтримку Україні також висловила лідерка гурту Within Temptation Шарон ден Адель.