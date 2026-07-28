На своїй сторінці в інстаграмі вона привітала їх із професійним святом та опублікувала світлину у футболці Першого окремого медичного батальйону ЗСУ.

В Україні День медичного працівника, який також є професійним святом військових медиків та інших працівників сфери охорони здоров'я, щороку відзначають 27 липня. З цієї нагоди Оксана Лада подякувала бойовим медикам за їхню мужність, самовідданість і щоденну боротьбу за життя українських захисників.

Є люди, які творять історію. А є люди, які роблять усе можливе, щоб хтось дожив до її появи. Серед них – герої Першого окремого медичного батальйону України,

– написала акторка англійською мовою.

Оксана Лада в футболці Першого окремого медичного батальйону України / Фото з інстаграму акторки

Вона зізналася, що носить футболку Першого окремого медичного батальйону України з гордістю та закликала їх берегти себе.

Оксана Лада в футболці Першого окремого медичного батальйону України / Фото з інстаграму акторки

Відомо, що Оксана Лада народилася в Івано-Франківську, а згодом переїхала до США, де побудувала акторську кар'єру. Попри життя за океаном, вона продовжує підтримувати Батьківщину.

На допис акторки вже відреагували представники Першого окремого медичного батальйону. У коментарях вони подякували Оксані за підтримку.

Щиро дякуємо за ваші теплі слова та підтримку. Дуже зворушливо знати, що українські медики мають підтримку з усього світу,

– написали вони.

Представники Першого окремого медичного батальйону України прокоментували допис Оксани Лади / Скриншот з інстаграму

До речі, раніше свою підтримку Україні також висловила лідерка гурту Within Temptation Шарон ден Адель.