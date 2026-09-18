Пара устроила частное торжество еще в начале сентября, но первые снимки поделилась только сейчас. В инстаграме актриса опубликовала две черно-белые фотографии.

На одном из этих фото молодожены счастливо идут, держась за руки, а на другом – нежно целуются у свадебной арки.

Вышла замуж за своего лучшего друга,

– лаконично подписала свадебные снимки знаменитость.

Для своего особенного дня Фиби выбрала невероятное шелковое платье от бренда Louis Vuitton, на создание которого мастера потратили около 600 часов. Элегантный наряд был украшен изысканным кружевом и сверкающими пайетками. А сказочный свадебный образ дополняла длинная полупрозрачная фата.

Свадебная церемония состоялась 5 сентября в частном замке XVIII века в Провансе. Влюбленные решили избежать лишнего шума, поэтому на торжество пригласили исключительно родственников и самых близких друзей.

Празднование началось с приветственной вечеринки на винограднике, а сама церемония прошла среди живописных кипарисов. После этого гостей ждал романтический ужин при свечах на террасе и танцы под звездным небом.

Напомним, Фиби и Кэмерон познакомились на фестивале Sundance в 2023 году. А уже в следующем году появились слухи об их помолвке. Поводом послужило появление актрисы на Met Gala с роскошным обручальным кольцом на безымянном пальце. Теперь же они официально стали мужем и женой.

Кстати, свадебный бум в шоу-бизнесе только набирает обороты. Известно также, что фронтмен итальянской группы Måneskin Дамиано Давид и певица Дав Кэмерон уже активно готовятся к своей свадьбе.