Пара влаштувала приватне свято ще на початку вересня, але першими кадрами поділилася лише зараз. В інстаграмі акторка опублікувала дві чорно-білі світлини.

На одному з цих фото молодята щасливо йдуть, тримаючись за руки, а на іншому – ніжно цілуються біля весільної арки.

Вийшла заміж за свого найкращого друга,

– лаконічно підписала весільні знімки знаменитість.

Для свого особливого дня Фібі обрала неймовірну шовкову сукню від бренду Louis Vuitton, на створення якої майстри витратили близько 600 годин. Елегантне вбрання було прикрашене вишуканим мереживом та сяйними паєтками. А цей казковий весільний образ доповнювали довга напівпрозора фата.

Весільна церемонія відбулася 5 вересня у приватному замку XVIII століття в Провансі. Закохані вирішили уникнути зайвого галасу, тому на свято запросили виключно родичів та найближчих друзів.

Святкування розпочалося з вітальної вечірки на винограднику, а сама церемонія пройшла серед мальовничих кипарисів. Після цього на гостей чекала романтична вечеря при свічках на терасі та танці під зоряним небом.

Нагадаємо, Фібі та Кемерон познайомилися на фестивалі Sundance у 2023 році. А вже наступного року з'явилися чутки про їхні заручини. Приводом стала поява акторки на Met Gala з розкішною обручкою на безіменному пальці. Тепер же вони офіційно стали чоловіком та дружиною.

До речі, весільний бум у шоубізнесі тільки набирає обертів. Відомо також, що фронтмен італійського гурту Måneskin Даміано Давід та співачка Дав Камерон вже активно готуються до власного весілля.