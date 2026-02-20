Укр Рус
20 лютого, 19:59
Чому колишній принц Ендрю розлучився з Сарою Фергюсон і які скандальні фото обговорював світ

Марія Примич
Основні тези
  • Ендрю Маунтбеттен-Віндзор і Сара Фергюсон одружилися в 1986 році, але розлучилися в 1996 році.
  • У жовтні 2025 року Ендрю був позбавлений титулу, а Сара перестала використовувати свій; вона не переїжджатиме до нового будинку з Ендрю, а шукає житло у Віндзорі, повідомляли інсайдери.

Останніми місяцями увага прикута до Ендрю Маунтбеттена-Віндзора через його зв'язок із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Уранці 19 лютого брата короля Чарльза III заарештували за підозрою у неправомірних діях на державній службі. У його будинках у Беркширі та Норфолку провели обшуки. Через 12 годин колишнього принца відпустили.

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор – найскандальніший син королеви Єлизавета II та принца Філіпа. Доволі одіозною є і його колишня дружина – Сара Фергюсон. Що відомо про їхні стосунки та розлучення, розповість 24 Канал.

У 1985 році Ендрю Маунтбеттена-Віндзора та Сару Фергюсон познайомила принцеса Діана. Закохані одружилися 23 липня 1986 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Після весілля королева Єлизавета II надала подружжю титули герцога та герцогині Йоркських.

Весілля Ендрю Маунтбеттена-Віндзора та Сари Фергюсон / Фото Getty Images

8 серпня 1988 року в Ендрю та Сари народилася перша донька – принцеса Беатріс. А 23 березня 1990 року на світ з'явилася принцеса Євгенія. Вони займають 9 і 12 місце в черзі на успадкування британського престолу.

Після майже шести років шлюбу, у березні 1992, Ендрю та Сара розійшлися. Головною причиною жінка називала вимоги військово-морської кар'єри чоловіка. Пізніше в інтерв'ю Harper's Bazaar Фергюсон зізналася, що вони бачились лише 40 днів на рік протягом перших п'яти років подружнього життя.

30 травня 1996 року герцог і герцогиня Йоркські офіційно розлучилися, щоб Фергюсон могла будувати кар'єру.

Я не хотіла розлучення, але була змушена через обставини. Я хотіла працювати. Принцесі королівського дому не годиться займатися комерцією, тому ми з Ендрю вирішили офіційно оформити розлучення, щоб я могла піти та знайти роботу, 
– розповідала вона.

Протягом багатьох років Ендрю та Сара залишалися близькими друзями та разом виховували доньок. Після розлучення Фергюсон продовжувала жити в сімейному будинку – Royal Lodge у Віндзорі. Ба більше, вона навіть підтримувала колишнього чоловіка на тлі звинувачень, висунутих через його зв'язки з Джеффрі Епштейном.

Сара Фергюсон та Ендрю Маунтбеттен-Віндзор / Фото Getty Images

У серпні 1992 року газета Daily Mirror таємно опублікувала фотографії, зроблені на віллі для відпочинку в Сен-Тропе. На світлинах фінансовий радник Джон Браян цілує пальці ніг Сари Фергюсон, поки вона засмагає топлес. На той момент жінка ще офіційно не розлучилась з Ендрю, тож спалахнув справжній скандал.

На фотографіях також видно, як Сара та Джон цілуються, обіймаються та граються у басейні. На одному знімку дворічна принцеса Євгенія дивиться, як Браян цілує її маму в губи.

Зауважимо! Скандальні фото можна переглянути за посиланням.

Скандальні фотографії були опубліковані вранці, коли Сара Фергюсон перебувала в Балморалі з іншими членами королівської родини. Королівський письменник Річард Кей стверджував, що до того отримав повідомлення на пейджер від принцеси Діани, в якому йшлося: "Рудоволоса потрапила у біду".

Фергюсон поспішно покинула шотландський будинок для відпочинку вранці та поїхала до аеропорту Абердина разом зі своїми дітьми та нянею. Проте коли жінка прибула до будинку в Сурреї, їй ніхто не зміг відкрити ворота. Крім того, на неї вже чекали фотографи та репортери.

Раніше Сара Фергюсон обіцяла підтримувати свого колишнього чоловіка, проте на фоні останніх скандалів дистанціювалась від нього. Вона, зокрема, досі не прокоментувала його вчорашній арешт.

У жовтні 2025 року король Чарльз III позбавив свого брата титулу, після чого той став відомий як Ендрю Маунтбеттен-Віндзор. Фергюсон також перестала використовувати титул герцогині Йоркської.

На початку лютого 2026 року колишній принц виїхав з особняка Royal Lodge у Віндзорі. Він тимчасово проживає у Вуд-Фарм. У грудні джерело повідомляло журналу HELLO, що Сара не переїжджатиме разом зі своїм колишнім чоловіком до Норфолка. 

Вона підтримувала його всі ці роки, але тепер готова розправити крила. Вона не переїжджатиме з ним до нового будинку в маєтку Сандрінгем. Однак вона не переїжджатиме до будинку Беатріс у Котсуолдсі. Будинок Євгенії в Португалії є одним із претендентів, поки вона шукає собі житло, 
– сказав інсайдер.

У грудні видання People писало, що колишня дружина Ендрю шукає житло у Віндзорі. Ходили чутки, що Фергюсон планує провести деякий час закордоном. Наразі її місце перебування невідоме. 