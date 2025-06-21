Тарасу Тополі – 38: як змінився артист за час кар'єри та війни й що планує на майбутнє
- Тарас Тополя, фронтмен гурту АНТИТІЛА, відзначає день народження, має успішну кар'єру та багатодітну сім'ю, і розглядає можливість політичної кар'єри.
- Гурт АНТИТІЛА активно підтримує українську армію та займається благодійністю, випускаючи музику, яка популяризує українську культуру за кордоном.
- Тарас та його колеги з гурту служили у теробороні під час війни, а сьогодні залишаються на зв'язку з ГУР, і готові повернутися на фронт за потреби.
Сьогодні, 21 червня, фронтмен гурту АНТИТІЛА, Тарас Тополя, відзначає день народження. Окрім того, що співак побудував успішну кар'єру, він ще створив щасливу сім'ю та став багатодітним батьком.
Родом виконавець із Києва. Вже у 6 років він вступив до музичної школи, де опановував гру на скрипці та вчився вокалу. Пізніше співав у хорі капели імені Ревуцького, який виступав у Ватикані для Папи Римського Іоанна Павла II. Як розвивалась кар'єра артиста, історія кохання з дружиною Оленою та чи піде Тарас у політику, читайте в матеріалі Show24.
Не пропустіть Де зараз фронтмен гурту "Плач Єремії" – Тарас Чубай, будинок якого розграбували окупанти
Створення гурту АНТИТІЛА та перші кроки до популярності
У шкільні роки Тарас створив музичний гурт, з яким виступив на випускному вечорі з піснею "Антитіла". За деякий час назва треку стала назвою колективу. Та після школи співаку довелось обирати життєву дорогу й він вступив до академії МВС України. Проте потяг до музики не полишав Тополю.
Хлопцям вдалось потрапити до програми "Шанс", однак перемога дісталась не їм. Тоді Андрій Кузьменко сказав пророчі слова: "Якщо цих хлопців випустити на сцену, то багато хто піде на пенсію".
АНТИТІЛА – "Я не забуду" (2007 рік, програма "Шанс"): дивіться відео онлайн
Цікаво, що тоді у Тараса була коротка стрижка, а очі підфарбували темним олівцем. Хто не пригадує співака на початку кар'єри, може здивуватись такому образу, адже сьогодні артист зовсім не такий.
Вже у 2008 році вийшов перший альбом під назвою "БудуВуду", а однойменний трек став справжнім хітом.
АНТИТІЛА – "БудуВуду": дивіться відео онлайн
З цього моменту увага до колективу, який увірвався у шоубізнес, почала зростати. АНТИТІЛА відомі тим, що співають пісні українською мовою, однак у репертуарі є й англомовні версії. Та у 2012 році гурт записав перший російськомовний трек "Смотри в меня", щоб залучити нову аудиторію.
АНТИТІЛА – "Смотри в меня": дивіться відео онлайн
Сьогодні ж чоловіки не збавляють обертів. У час повномасштабної війни гурт випустив трек "Фортеця Бахмут", щоб популяризувати українську музику за кордоном, познайомити з героїчною боротьбою України, зокрема української армії.
Крім того, Тарас Тополя та британський співак Ед Ширан у 2022 році випустили спільний ремейк треку 2Step, де наш виконавець співав українською мовою. У відеокліпі використали кадри воєнного часу, які знімали в Ірпені, Києві та Харківській області.
Ed Sheeran – 2step ft Antytila: дивіться відео онлайн
Варто зазначити, що у 2014 році Тополя із друзями заснував фонд "Вільні-ЮА". Зібрані кошти спрямували на закупівлю медикаментів та засобів захисту для українських військових, а також на допомогу мирному населенню.
Особисте життя
Заради фронтмена АНТИТІЛ Олена Тополя покинула свого продюсера Вадима Лисицю, з яким мала бурхливий роман.
Нещодавно Вадим Лисиця дав відверте інтерв'ю, де прокоментував свої стосунки зі співачкою Оленою Тополею. Співачка не стала мовчати й висловила своє обурення.
Спершу пара приховувала свої стосунки, а коли співачка завагітніла, то розповіли про свій союз на широку публіку.
На момент одруження у Тараса вже було довге волосся, що змінило його звичний стиль.
Зараз Тарас та Олена – багатодітні батьки, адже виховують двох синів та доньку.
Коли почалась повномасштабна війна, то Олена з дітьми виїхала до США, а голова сімейства долучився до Збройних Сил України.
Я збиралася кожен місяць додому повертатися. Я не розбирала валізи пів року. Я не люблю Америку. Ну не моя це країна. Я не люблю і ніколи її не любила,
– зізналась Олена Тополя.
Співачка пробула в США 1 рік і 8 місяців. Повернення сім'ї в Україну зупиняв Тарас Тополя, адже говорив, що ще не час.
Служба в ЗСУ та готовність повернутись на фронт
Ще до повномасштабного вторгнення Тарас Тополя, Сергій Вусик та Дмитро Жолудь доєдналися до тероборони. Вже 24 лютого музиканти стали на захист країни, а саме, Київської області. Вони доєднались до 130-го батальйону територіальної оборони Києва, що спеціалізується на наданні медичної допомоги постраждалим у зоні бойових дій.
Спочатку підрозділ дислокувався в Київській області, але згодом його перенаправили на північ від Харкова. Але майже три роки тому Тополю разом з іншими учасниками колективу вивели з зони бойових дій.
Фронтмен зауважив, що коли він та його колеги отримають завдання повернутися на фронт – це вони й зроблять.
Ми досі перебуваємо в розпорядженні ГУР. Ми працюємо з тими завданнями, які нам ставлять. Якщо буде наказ повернутися до 130-го батальйону і виконувати ту ж роботу, що й у перші пів року війни – без проблем,
– заявив артист.
Заробіток Тараса Тополі та бажання піти в політику
Співак має спільний бізнес із клавішником Сергієм Вусиком. А про який вид діяльності йдеться – артист відмовився відповідати.
Багато грошей і я Сергій Вусик віддаємо на благодійність. Ми це не афішуємо, це, як правило, стається в такому авральному форматі: треба щось терміново – закрили. Але ми заробляємо та заробляємо непогано,
– зізнався виконавець.
Тарас підтвердив, що заробляє понад п'ять тисяч доларів на місяць, однак про гроші він не любить говорити, тому що це не найприємніша тема.
А що стосується політичного майбутнього, то тут музикант не заперечує такий розвиток подій. Він переконаний, якщо відчує, що має відповідну силу і бажання реалізувати бажані наміри, то обов'язково прокладе політичне майбутнє. Але в такому випадку доведеться завершити з музичною кар'єрою, адже на двох стільцях сидіти не вдасться.
Де зараз Тарас Тополя
Цими днями АНТИТІЛА випустили новий відеокліп під назвою "Дивись у мій екран". Оператором став Ярослав Пілунський, з яким у 2022 році хлопці воювали на Харківському напрямку.
АНТИТІЛА – "Дивись у мій екран": дивіться відео онлайн
Крім того, час від часу команда виступає з концертами, де збирає кошти на підтримку військових та дітей, чиї батьки загинули на війні.