Сьогодні, 21 червня, фронтмен гурту АНТИТІЛА, Тарас Тополя, відзначає день народження. Окрім того, що співак побудував успішну кар'єру, він ще створив щасливу сім'ю та став багатодітним батьком.

Родом виконавець із Києва. Вже у 6 років він вступив до музичної школи, де опановував гру на скрипці та вчився вокалу. Пізніше співав у хорі капели імені Ревуцького, який виступав у Ватикані для Папи Римського Іоанна Павла II. Як розвивалась кар'єра артиста, історія кохання з дружиною Оленою та чи піде Тарас у політику, читайте в матеріалі Show24.

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Створення гурту АНТИТІЛА та перші кроки до популярності

У шкільні роки Тарас створив музичний гурт, з яким виступив на випускному вечорі з піснею "Антитіла". За деякий час назва треку стала назвою колективу. Та після школи співаку довелось обирати життєву дорогу й він вступив до академії МВС України. Проте потяг до музики не полишав Тополю.

Хлопцям вдалось потрапити до програми "Шанс", однак перемога дісталась не їм. Тоді Андрій Кузьменко сказав пророчі слова: "Якщо цих хлопців випустити на сцену, то багато хто піде на пенсію".

АНТИТІЛА – "Я не забуду" (2007 рік, програма "Шанс"): дивіться відео онлайн

Цікаво, що тоді у Тараса була коротка стрижка, а очі підфарбували темним олівцем. Хто не пригадує співака на початку кар'єри, може здивуватись такому образу, адже сьогодні артист зовсім не такий.

Вже у 2008 році вийшов перший альбом під назвою "БудуВуду", а однойменний трек став справжнім хітом.

АНТИТІЛА – "БудуВуду": дивіться відео онлайн

З цього моменту увага до колективу, який увірвався у шоубізнес, почала зростати. АНТИТІЛА відомі тим, що співають пісні українською мовою, однак у репертуарі є й англомовні версії. Та у 2012 році гурт записав перший російськомовний трек "Смотри в меня", щоб залучити нову аудиторію.

АНТИТІЛА – "Смотри в меня": дивіться відео онлайн



Сьогодні ж чоловіки не збавляють обертів. У час повномасштабної війни гурт випустив трек "Фортеця Бахмут", щоб популяризувати українську музику за кордоном, познайомити з героїчною боротьбою України, зокрема української армії.

Крім того, Тарас Тополя та британський співак Ед Ширан у 2022 році випустили спільний ремейк треку 2Step, де наш виконавець співав українською мовою. У відеокліпі використали кадри воєнного часу, які знімали в Ірпені, Києві та Харківській області.

Ed Sheeran – 2step ft Antytila: дивіться відео онлайн

Варто зазначити, що у 2014 році Тополя із друзями заснував фонд "Вільні-ЮА". Зібрані кошти спрямували на закупівлю медикаментів та засобів захисту для українських військових, а також на допомогу мирному населенню.

Особисте життя

Заради фронтмена АНТИТІЛ Олена Тополя покинула свого продюсера Вадима Лисицю, з яким мала бурхливий роман.

Нещодавно Вадим Лисиця дав відверте інтерв'ю, де прокоментував свої стосунки зі співачкою Оленою Тополею. Співачка не стала мовчати й висловила своє обурення.

Спершу пара приховувала свої стосунки, а коли співачка завагітніла, то розповіли про свій союз на широку публіку.

Тарас та Олена Тополі / Фото видання Viva!

На момент одруження у Тараса вже було довге волосся, що змінило його звичний стиль.

Зараз Тарас та Олена – багатодітні батьки, адже виховують двох синів та доньку.

Тарас Тополя з родиною / Фото з інстаграму співака

Коли почалась повномасштабна війна, то Олена з дітьми виїхала до США, а голова сімейства долучився до Збройних Сил України.

Я збиралася кожен місяць додому повертатися. Я не розбирала валізи пів року. Я не люблю Америку. Ну не моя це країна. Я не люблю і ніколи її не любила,

– зізналась Олена Тополя.

Співачка пробула в США 1 рік і 8 місяців. Повернення сім'ї в Україну зупиняв Тарас Тополя, адже говорив, що ще не час.

Служба в ЗСУ та готовність повернутись на фронт

Ще до повномасштабного вторгнення Тарас Тополя, Сергій Вусик та Дмитро Жолудь доєдналися до тероборони. Вже 24 лютого музиканти стали на захист країни, а саме, Київської області. Вони доєднались до 130-го батальйону територіальної оборони Києва, що спеціалізується на наданні медичної допомоги постраждалим у зоні бойових дій.

Спочатку підрозділ дислокувався в Київській області, але згодом його перенаправили на північ від Харкова. Але майже три роки тому Тополю разом з іншими учасниками колективу вивели з зони бойових дій.

Фронтмен зауважив, що коли він та його колеги отримають завдання повернутися на фронт – це вони й зроблять.

Ми досі перебуваємо в розпорядженні ГУР. Ми працюємо з тими завданнями, які нам ставлять. Якщо буде наказ повернутися до 130-го батальйону і виконувати ту ж роботу, що й у перші пів року війни – без проблем,

– заявив артист.

Гурт АНТИТІЛА / Фото з соцмереж

Заробіток Тараса Тополі та бажання піти в політику

Співак має спільний бізнес із клавішником Сергієм Вусиком. А про який вид діяльності йдеться – артист відмовився відповідати.

Багато грошей і я Сергій Вусик віддаємо на благодійність. Ми це не афішуємо, це, як правило, стається в такому авральному форматі: треба щось терміново – закрили. Але ми заробляємо та заробляємо непогано,

– зізнався виконавець.

Тарас підтвердив, що заробляє понад п'ять тисяч доларів на місяць, однак про гроші він не любить говорити, тому що це не найприємніша тема.



А що стосується політичного майбутнього, то тут музикант не заперечує такий розвиток подій. Він переконаний, якщо відчує, що має відповідну силу і бажання реалізувати бажані наміри, то обов'язково прокладе політичне майбутнє. Але в такому випадку доведеться завершити з музичною кар'єрою, адже на двох стільцях сидіти не вдасться.

Де зараз Тарас Тополя

Цими днями АНТИТІЛА випустили новий відеокліп під назвою "Дивись у мій екран". Оператором став Ярослав Пілунський, з яким у 2022 році хлопці воювали на Харківському напрямку.

АНТИТІЛА – "Дивись у мій екран": дивіться відео онлайн

Крім того, час від часу команда виступає з концертами, де збирає кошти на підтримку військових та дітей, чиї батьки загинули на війні.