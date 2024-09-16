Тополя зазначив, що ніколи не був у скрутній фінансовій ситуації. Артист додав, що знає, як заробляти гроші.

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Багато грошей і я Сергій Вусик віддаємо на благодійність. Ми це не афішуємо, це, як правило, стається в такому авральному форматі: треба щось терміново – закрили. Але ми заробляємо і заробляємо непогано,

– зізнався Тарас Тополя.

Тарас каже, що вони розкажуть про свій бізнес, коли вирішать, що це потрібно. Ба більше, лідер гурту "Антитіла" зауважив, що це може здивувати багатьох людей. Слава Дьомін спитав у Тополі, чи складає його заробіток зараз понад 5000 тисяч доларів.

Ой, це ти любиш такі питання ставити. Так, 5000 тисяч доларів +. Я не люблю говорити про гроші, тому що це найнеприємніша тема, а особливо, коли хтось їх рахує,

– розповів колишній доброволець.

Тарас Тополя розповів про свій заробіток: дивіться інтерв'ю онлайн

Тарас Тополя розповів про заробіток гурту "Антитіла"

Тополя нагадав, як гурт "Антитіла" зустрів повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тарас поділився, що у них на рахунках було досить багато коштів. Він вважає, що це через те, що учасники групи дуже скрупульозно ставляться до витрат, однак в межах розумного.

Ми не купимо нову квартиру або машину. От я, наприклад, десять років їздив на Mitsubishi Galant 2008 року. Я міг собі дозволити купити нову машину разів п'ять уже за цей період, але є інші пріоритети,

– говорить лідер гурту "Антитіла".

Тарас Тополя зазначив, що дорогі кліпи та студійні роботи змушують підходити до грошей з розумом. Чоловік каже, що має змогу забезпечувати свою родину всім необхідним.