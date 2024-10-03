Це питання стало особливо актуальним у час великої війни України з Росією. Тепер артист зізнався про свої політичні амбіції у розмові для проєкту "Інтерв'ю24".
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Лідер АНТИТІЛ зазначив, що популярність гурту та його громадська активність дозволяють музикантам ефективно відстоювати важливі ідеї та цінності незалежно, не приєднуючись до жодної політичної партії, тому наразі Тарас Тополя в політику йти не планує, та не виключає такий розвиток подій у майбутньому.
У нас демократія, тож будь-хто може спробувати себе в політиці, і це прекрасно. Якщо я відчую, що в мене є сили, в моєї команди, в моїх однодумців є сили та бажання, щоб реалізувати хороші справи, використовуючи політику, я туди піду обов'язково, але при цьому доведеться завершити музичну кар'єру, бо сидіти на двох стільцях, як показує практика, – не працює,
– пояснив артист.
Повне інтерв'ю з Тарасом Тополею читайте на нашому сайті.
Хто з українських зірок брав участь у політиці
- Злата Огнєвіч, колишній член "Радикальної партії" Олега Ляшка, рік працювала в Комітеті з питань культури й духовності, де зосередилася на вдосконаленні законодавства про авторське право, проте склала депутатські повноваження восени 2015 року.
- У 2006 році Руслана Лижичко вийшла на політичну арену, балотуючись до парламенту від партії "Наша Україна". Після обрання вона працювала в Комітеті Верховної Ради з питань європейської інтеграції. Однак пішла у відставку з парламентської посади лише через рік.