Це питання стало особливо актуальним у час великої війни України з Росією. Тепер артист зізнався про свої політичні амбіції у розмові для проєкту "Інтерв'ю24".

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Лідер АНТИТІЛ зазначив, що популярність гурту та його громадська активність дозволяють музикантам ефективно відстоювати важливі ідеї та цінності незалежно, не приєднуючись до жодної політичної партії, тому наразі Тарас Тополя в політику йти не планує, та не виключає такий розвиток подій у майбутньому.

У нас демократія, тож будь-хто може спробувати себе в політиці, і це прекрасно. Якщо я відчую, що в мене є сили, в моєї команди, в моїх однодумців є сили та бажання, щоб реалізувати хороші справи, використовуючи політику, я туди піду обов'язково, але при цьому доведеться завершити музичну кар'єру, бо сидіти на двох стільцях, як показує практика, – не працює,

– пояснив артист.

Повне інтерв'ю з Тарасом Тополею читайте на нашому сайті.

Хто з українських зірок брав участь у політиці