Я не приховую цього, – Цимбалюк пояснив, чому насправді пішов на проєкт "Холостяк"

Тарас Цимбалюк дав перше інтерв'ю після реаліті-шоу "Холостяк". Актор пояснив, чому насправді прийшов на проєкт.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Okay Eva. Цимбалюк зізнався, що було кілька причин, чому він вирішив взяти участь у "Холостяку".

Тарас Цимбалюк поділився, що в нього був "дуже турбулентно-емоційний період", коли приймав рішення йти на проєкт "Холостяк". Також актор хотів отримати унікальний досвід і зробити внесок у розвиток телебачення.

Мені присилають сториз, де об'єднано столи, по 20-30 людей чекають цей проєкт кожну п'ятницю. Вони мені дали зрозуміти, що цей проєкт дуже вагомий для населення. Хоча у мене було інше, упереджене ставлення. Я вважав, що це дуже дивний формат розважального характеру, який не на часі в країні,

– зазначив Цимбалюк.

Крім того, чоловік не виключав, що може зустріти на реаліті-шоу "цікаву людину" і спробувати побудувати з нею стосунки.

Ну, і не без того, що я туди йшов за тим, щоб познайомитися з новою аудиторією. Я не приховую цього, мені це цікаво, тому що, як не крути, акторська медійна сторона дуже важлива. Особливо, коли після війни почало дуже культивуватися ремесло реклами, інтеграцій,

– додав актор.

До речі, Цимбалюк також поділився, що не йшов на проєкт для заробітку, але й безплатно брати у ньому участь не хотів, тому поставив гонорар як у кіно. Після участі у "Холостяку" гонорари чоловіка в кіно і рекламі зросли.

