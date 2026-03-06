Віталію Козловському – 41: де зараз співак, який покинув службу в ЗСУ

Сьогодні, 6 березня, українському співаку Віталію Козловському виповнився 41 рік. Не так давно артист гучно повернувся у шоубізнес, а зараз активно дає концерти.

Та для співака все почалось зі Львова. Саме у цьому місці він народився, захопився танцями й став учасником модерн-балету "Життя". Згодом пішов навчатись на журналіста у Львівському університеті, а далі робив перші крок у світ популярності. 24 Канал розповість, як розвивалась кар'єра Козловського, хто його обраниця та як звільнився зі служби у війську.

Кар'єра Віталія Козловського

Одного разу юний Віталій прийшов на шоу "Караоке на Майдані", де став переможцем. Завдяки такому розвитку подій – опинився у проєкті "Шанс", де також посів перше місце.

Поступово зав'язувалась співпраця з продюсером Ігорем Кондратюком. У 2004 році Козловський поїхав на "Нову хвилю", а у 2006 став призером "Танців із зірками".

Віталій Козловський на початку кар'єри / Фото з інстаграму співака

Упродовж кар'єри змінювався і стиль артиста. Спершу у нього було довге волосся й борідка, згодом стрижка змінилась, а зараз виконавець взагалі віддає перевагу коротким зачіскам, однак не зраджує бороді.

У 2010 році Віталій потрапив на Нацвідбір на Євробачення, однак програв. У 2017 році історія повторилась.

Розв'язка конфлікту з Ігорем Кондратюком

Усім відомо, що приблизно 10 років Кондратюк продюсував Козловського. Та співак захотів далі працювати сам.

Розірвавши контракт, Віталій не мав права виконувати пісні, які були створені у співпраці з Кондратюком, адже авторські права належали продюсеру, а саме – "Українській музичній видавничій групі".

Та співак все ж наважився піти проти правил, через що отримав позов до суду. Від так, артиста зобов'язали виплатити чималу суму грошей.

Ігор Кондратюк і Віталій Козловський / Фото "ТСН"

Кондратюк відверто казав, що борг пробачати не збирається. Та у 2025 році співак нарешті попрощався з боргом і став "вільною пташкою".

Але, слава Богу, до Козловського повернувся розум. Вирішив розрахуватися – і добре. І перепросити, що взагалі створив цю ідіотську ситуацію. Тема закрита, я не хочу про неї й про нього більше говорити,

– сказав Ігор Кондратюк.

Чоловік додав, що за ці роки міг продати пісні комусь іншому, але повернув їх Козловському. Тепер же Ігор радіє тому, що ця на цій конфліктній ситуації вдалося нарешті поставити крапку.

Нагадаємо, що Віталій Козловський випустив українську версію хіта "Пінаколада" після 13 років мовчання.

Згодом артист розповів, щоб сплатити борг, він продав батьківську квартиру й позичив ще частину грошей (до слова, виплачена сума Кондратюку не перевищує 200 тисяч доларів).

Я продав батьківську квартиру, і цих грошей не вистачало. Це не всі гроші, це лише частина. Мені допоміг кум. Уже потім, коли ми все вирішили, я повернув куму борги,

– пригадав співак.

Чому Козловський не в ЗСУ?

Спершу він долучився до бригади Національної гвардії України "Рубіж" та служив на Донбасі у підрозділі артилерії. Козловський згадував, що одного разу ледь не загинув на фронті. Це сталося наприкінці листопада 2023 року, коли їхні з побратимами позиції обстрілювали окупанти протягом 3 годин.

За якийсь час його перевели до іншого підрозділу, який дислокується в Києві. Згодом він став служити у Національному президентському оркестрі на посаді водія.

Віталій Козловський / Фото з інстаграму співака

Навесні 2024 Козловський почав служити у 22 окремій механізованій бригаді ЗСУ. Він проходив службу на Сумщині, згодом почав займатися патронатною службою.

У вересні 2025 року публіці стало відомо, що наприкінці червня співака звільнили в запас за сімейними обставинами.

Звільнений у запас через сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу), а саме: необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною (чоловіком) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи. Справи та посаду здав,

– зазначили у Сухопутних військах.

Командування також не підтвердило, що Віталій здійснює патронатну службу, однак пресслужба співака запевняла, що він здійснює патронатну службу від благодійного фонду "Промінь допомоги" 22 ОМБр.

Днями журналістка проєкту "Тур зірками" поцікавилась в артиста, чи може він розставити всі крапки над "і" у питанні зі своєю службою у війську, та чому його звільнили у запас.

Я обов'язково розкажу цю історію, коли завершиться війна: що було, де я був. Але я точно можу сказати, що був і в артилерії, і музикантом, і інші у мене були зобов'язання. Після війни я розкажу цю історію повністю для того, щоб картина була зрозумілою для всіх,

– відповів Козловський.

Особисте життя

У березні 2024 року стало відомо, що співак одружився. Про такий поворот подій у житті Віталія не знали навіть близькі люди.

Ми нікому нічого не сказали й поїхали розписуватися. Вчасно не виїхали, бо був сильний ракетний обстріл, РАЦС закрився, час змістився. Ми лягли ще доспати, тривогу скасували. З РАЦСу почали телефонувати й ми врешті зібрались бігом і поїхали сонні,

– розповіла дружина артиста.

Віталій Козловський одружився / Фото з інстаграму співака

Обручки пара обирала вже після розпису. Й тоді зробили фото і поділились з рідними новиною.

Завершився цей день святковою вечерею з друзями, які навіть не знали для чого їх запросили.

Віталій Козловський з дружиною / Скриншот з інстаграм-сторіс

У тому ж 2024 році у пари народився син Оскар. Віталій навіть був присутнім на пологах, хоча спершу цього не хотів.

Віталій Козловський з родиною / Фото з соцмереж артиста

Де зараз Віталій Козловський?

Разом із родиною співак живе та працює в Україні. Він уже виступив з чималою кількістю концертів, а на березень та квітень анонсував концерти містами країни.

Віталій Козловський вирушає в тур / Скриншот з інстаграм-сторіс

А 26 вересня має виступити у Палаці "Україна".