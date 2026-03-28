Як Вєрка Сердючка, яка вже 35 років на сцені, виглядала на початку кар'єри й зараз

Вєрка Сердючка, в образі якої виступає Андрій Данилко, вже багато років є улюбленицею українців. Хоча артистку часто критикують, адже вона продовжує виконувати свій російськомовний репертуар під час війни.

Вєрка Сердючка виступає на сцені вже 35 років. Як вона змінилась за час кар'єри та як Андрій Данилко придумав легендарний образ – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як за час кар'єри змінювалась Вєрка Сердючка?

Андрій Данилко представив образ Вєрки Сердючки у 1989 році, з'явившись на КВК у рідному місті – Полтаві. Прізвище він запозичив у своєї однокласниці – Ані Сердюк.

Спершу Сердючка була продавчинею, а потім стала провідницею. 8 березня 1991 року артистка вперше виступила на великій сцені – у Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Миколи Гоголя. Тоді ж Данилко презентував дві мініатюри – "Провідниця" і "Столова".

Вєрка Сердючка – "Провідниця": дивіться відео онлайн

Торік у "Цейво подкасті" з Васею Байдаком Андрій Данилко розповів, як створив перший костюм Вєрки Сердючки. Спідницю він узяв у мами, піджак – у когось з провідників, колготки купив, а берет позичив у когось зі знайомих.

Артист пригадав, що на початку кар'єри підкладали светри для імітації грудей, потім презервативи, а згодом для Сердючки створили поролонові груди.

Вєрка Сердючка, 1991 рік, Полтава / Фото з інстаграму артистки

У 1997 році в етер вийшла розважальна програма "СВ-шоу", ведучою якої була Сердючка. Передача принесла артистці ще більшу популярність. Її співведучою була мовчазна Геля (Радмила Щоголева).

Студія була стилізована під спальний вагон. Туди запрошували український, а згодом і російських, зірок, які спілкувалися з Вєркою. "СВ-шоу" виходило до 2002 року.

Вєрка Сердючка і Геля (Радмила Щоголева) / Фото з інстаграму Сердючки

У 2007 Вєрка Сердючка представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення, що проходив у столиці Фінляндії – Гельсінкі. Вона виступала з піснею Dancing Lasha Tumbai й посіла 2 місце.

Вєрка Сердючка на Євробаченні-2007: дивіться відео онлайн

Зараз Андрій Данилко продовжує виступати в образі Вєрки Сердючки, а його незмінною партнеркою є "мама" – Інна Білоконь. Наприклад, скоро вони вирушать у європейський та північноамериканський тур.

Вєрка Сердючка та Інна Білоконь / Фото з інстаграму Сердючки

Щодо репертуару – Андрій Данилко неодноразово заявляв, що не буде перекладати свої хіти на українську мову. Артист порівняв свої пісні з "Червоною рутою", яка, на його думку, не може звучати російською.

Водночас торік продюсер Юрій Нікітін, заявив, що робота над україномовним альбом Вєрки Сердючки триває.