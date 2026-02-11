Чому звук у залі й ефірі Нацвідбору-2026 відрізнявся: пояснення відомого звукорежисера

Глядачі Нацвідбору на Євробачення-2026 помітили, що на відео виступи деяких виконавців звучали краще, ніж під час прямого етеру. Самі артисти теж зазначали, що їхні виступи подали не так, як вони очікували.

Звукоінженер, який працював на цьогорічному Нацвідборі зі співачкою LELEKA, пояснив, чому звук у залі та ефірі може сильно відрізнятися. Про це музичний продюсер написав у Threads.

Не пропустіть Оголосили номінантів Національної музичної премії YUNA: хто серед лідерів

Так, за словами Андрія, у прямих етерах із живим виконанням, а іноді й з попередньо записаним матеріалом, завжди є три окремі звукові мікси, які абсолютно незалежні один від одного. Їх створюють різні звукоінженери.

Є моніторний звук, який артисти чують у своїх навушниках (IEM), щоб мати змогу контролювати власний голос. Крім того, є звук у залі для публіки й журі та ефірний звук, який чують глядачі вдома по телевізору, телефону або навушниках.

Інженери артистів можуть давати свої рекомендації та побажання інженерам всіх цих 3 міксів, але фінально все мікшують саме інженери технічного продакшну, який відповідає загалом за звук всього проєкту,

– пояснив музичний продюсер.

Звукоінженер, який працював на Нацвідборі-2026, пояснив різниця між звуком у залі та ефірі / Скриншот з Threads

Звукоінженер, який працював на Нацвідборі-2026, пояснив різниця між звуком у залі та ефірі / Скриншот з Threads

В іншій публікації він додав, що всі конкурсанти Нацвідбору були у рівних технічних умовах, які надало Суспільне і технічний підрядник, який забезпечує все необхідне обладнання на зніманнях.

Чому відео з залу здається "кращим"?

На перший погляд, може здатися, що звук на відео, знятих у залі, кращий, ніж в прямому етері. Це пояснюється акустикою та фізикою звуку.

Річ у тім, що звук у великому залі формують потужні акустичні системи, розташовані високо, щоб не заважати камерам. Також він відбивається від стін і стелі, додаючи реверберацію. До цього додаються шум світлових приладів, обігрівачів і глядачів.

Коли відео знімають на телефон, усі ці звуки потрапляють у мікрофон разом. В результаті дрібні нюанси вокалу майже не чути, недоліки інтонування або нерівномірність динаміки голосу. Голос може здаватися глибшим через додаткові низькі частоти в залі.

Чому відео з залу здається "кращим", ніж в прямому етері Нацвідбору-2026 / Скриншот з Threads

Що чує глядач вдома?

В ефірному міксі голос артиста подається безпосередньо з мікрофона.

Це схоже на перегляд "під мікроскопом": чути майже всі деталі виконання, навіть невеликі помилки, якщо вони є.

Якщо артист співає якісно, жодних недоліків ви не помітите ні у залі, ні в ефірі. Якщо є вокальні недоліки, у залі вони майже непомітні, а в ефірі – добре чути.

Звукоінженер, який працював на Нацвідборі-2026, пояснив різниця між звуком у залі та ефірі / Скриншот з Threads

Нагадаємо, що співачка Jerry Heil напередодні заявила, що її номер на Нацвідборі-2026 показали не повністю.

Що відомо про цей скандал?