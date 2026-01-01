Чи перестануть надходити повістки після сплати штрафу: пояснення Міноборони

За неприбуття за повісткою військовозобов'язаним громадянам можуть виписати штраф. Його сплата дозволяє закрити одне порушення і прибирає червону стрічку в Резерв+.

Однак це не скасовує обов’язку виконувати вимоги військового обліку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Чи будуть надходити повістки після сплати штрафу?

У Міноборони кажуть, що повістки можуть надходити й надалі.

Якщо людині вручили повістку належним чином – особисто чи поштою – вона може вважатися належним чином попередженою керівником ТЦК та СП про наслідки неявки, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також статтями 336, 337 Кримінального кодексу України.

Зазначається, що систематичне ігнорування повісток стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень.

Які зміни відбулися в процесі мобілізації?