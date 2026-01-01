Перестанут ли приходить повестки после уплаты штрафа: объяснение Минобороны

За неприбытие по повестке военнообязанным гражданам могут выписать штраф. Его уплата позволяет закрыть одно нарушение и убирает красную ленту в Резерв+.

Однако это не отменяет обязанности выполнять требования воинского учета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Будут ли поступать повестки после уплаты штрафа?

В Минобороны говорят, что повестки могут поступать и в дальнейшем.

Если человеку вручили повестку должным образом – лично или по почте – он может считаться надлежащим образом предупрежденным руководителем ТЦК и СП о последствиях неявки, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также статьями 336, 337 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений.

Какие изменения произошли в процессе мобилизации?