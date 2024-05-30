Генерал-лейтенант у відставці сказав, як шведські літаки-розвідники посилять авіацію України

Україна обмінюється із західними партнерами розвідданими. Такі інформаційні напрями працювали ще до початку повномасштабної війни. Ба більше, можливостей виявляти цілі тепер стануть ще кращими завдяки літакам, які передасть Швеція.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, зауваживши, що до війни обмін інформацією був здебільшого одноосібним. Саме Україна надавала дані Заходу.

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Україна проводить операції стратегічного рівня

За останній час нам вдалося поцілити у дві стратегічні локаційні станції ворога, які належать до ядерної тріади Росії. Україна здійснює такі операції виключно зброєю власного виробництва. Тому це дуже важливий показник.

Щобільше, пауза із наданням американської допомоги багато чого нас навчила, тому зараз країна орієнтується найперше на свої засоби.

Тут сильно допоможуть два літаки дальнього радіолокаційного виявлення від шведів. Швеції дали можливість передати нам ці літаки, але не дозволили передати Gripen, які могли прибути навіть раніше, ніж F-16,

– зауважив Ігор Романенко.

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Швеція передасть Україні одразу два борти. Вони можуть перебувати у повітрі п'ять годин, не потребують складного обслуговування. Разом з ними працюють оператори, які здійснюють розвідку в повітрі, на суші та на воді.

Завдяки цим літакам формується український розвідно-ударний комплекс, який дозволить виявляти цілі у цих трьох площинах та у реальному часі передавати дані на наші засоби знищення, на ті ж літаки, артилерію чи ракети,

– розповів генерал-лейтенант у відставці.

Варто зауважити, що невеликий шведський літак забезпечує ті самі функції, які в Росії виконували одразу два великі літаки А-50 та Іл-22. Їх Україна знищила ще в лютому 2024 року. Це яскраво підтверджує, як суттєво відрізняється країна-агресорка від Заходу у плані технологій.

"Зараз нам додається головна складова розвідно-ударного комплексу. Так ми інтегруємось у натівську систему ППО та ПРО, про яку канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив ще півтора року тому. Як бачимо, від розмов до дій – досить великий шлях. Проте все-таки відбулася подія стратегічного рівня", – підкреслив генерал-лейтенант у відставці.

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