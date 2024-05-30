Генерал-лейтенант в отставке сказал, как шведские самолеты-разведчики усилят авиацию Украины

Украина обменивается с западными партнерами разведданными. Такие информационные направления работали еще до начала полномасштабной войны. Более того, возможности выявлять цели теперь станут еще лучше благодаря самолетам, которые передаст Швеция.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, отметив, что до войны обмен информацией был в основном единоличным. Именно Украина предоставляла данные Западу.

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Украина проводит операции стратегического уровня

За последнее время нам удалось попасть в две стратегические локационные станции врага, которые относятся к ядерной триаде России. Украина осуществляет такие операции исключительно оружием собственного производства. Поэтому это очень важный показатель.

Более того, пауза с предоставлением американской помощи многому нас научила, поэтому сейчас страна ориентируется прежде всего на свои средства.

Здесь сильно помогут два самолета дальнего радиолокационного обнаружения от шведов. Швеции дали возможность передать нам эти самолеты, но не позволили передать Gripen, которые могли прибыть даже раньше, чем F-16,

– отметил Игорь Романенко.

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Швеция передаст Украине сразу два борта. Они могут находиться в воздухе пять часов, не требуют сложного обслуживания. Вместе с ними работают операторы, которые осуществляют разведку в воздухе, на суше и на воде.

Благодаря этим самолетам формируется украинский разведывательно-ударный комплекс, который позволит выявлять цели в этих трех плоскостях и в реальном времени передавать данные на наши средства уничтожения, на те же самолеты, артиллерию или ракеты,

– рассказал генерал-лейтенант в отставке.

Стоит заметить, что небольшой шведский самолет обеспечивает те же функции, которые в России выполняли сразу два больших самолета А-50 и Ил-22. Их Украина уничтожила еще в феврале 2024 года. Это ярко подтверждает, как существенно отличается страна-агрессор от Запада в плане технологий.

"Сейчас нам добавляется главная составляющая разведывательно-ударного комплекса. Так мы интегрируемся в натовскую систему ПВО и ПРО, о которой канцлер Германии Олаф Шольц говорил еще полтора года назад. Как видим, от разговоров до действий – достаточно большой путь. Однако все-таки произошло событие стратегического уровня", – подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

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