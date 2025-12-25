Сили оборони уразили російський аеродром, РЛС і ремонтний підрозділ противника

Українські військові атакували російський військовий аеропорт противника у республіці Адигея, а також ворожі радіолокаційні станції та ремонтний підрозділ на окупованих територіях.

Відповідного удару завдали у ніч на четвер, 25 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Які наслідки атаки на Росію?

Підрозділи Сил оборони України вночі завдали удару по військовому аеродрому у районі міста Майкоп, що у республіці Адигея. За попередньою інформацією, ціль вдалося уразити, на місті удару виникла пожежа.

Ба більше, за допомогою дронів уразили ремонтний підрозділ зі складу 143 мотострілецького полку противника у районі населеного пункту Труженка, розташованого на тимчасово окупованій території Донецької області.

За уточненими результатами ударів українських БпЛА у попередній період по аеродрому "Бельбек" (ТОТ українського Криму) підтверджено знищення радіолокаційної станції 96K6, станції зв’язку Р-419 та пошкодження РЛС 55Ж6Т,

– ідеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують підривати воєнно-економічний потенціал ворога, перешкоджаючи забезпеченню пально-мастильними матеріалами та боєприпасами російської армії в Україні.

Яких ще втрат завдали росіянам?