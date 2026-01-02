Випадки, коли ТЦК силою когось мобілізували, становлять менше 1%, – Буданов

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що випадки застосування сили з боку ТЦК або напади цивільних на представників структури є поодинокими. За його словами, вони становлять менше ніж 1% від загальної кількості ситуацій, пов’язаних із мобілізаційними заходами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю Буданова Суспільному.

Що сказав Буданов про мобілізацію в Україні?

За словами начальника Головного розвідувального управління, переважна більшість процесів, пов'язаних з мобілізацією, проходить без конфліктів. Проте саме поодинокі інциденти отримують непропорційно велику увагу в інформаційному просторі.

Я з вами згоден, що випадків, коли працівники ТЦК силою затягували когось, або навпаки – коли група молодих людей била представників ТЦК, серед загальної кількості людей, які через це проходять, буде менше відсотка,

– сказав Буданов.

Він пояснив, що це "менше відсотка" настільки ефективно показується, що складається враження, ніби це відбувається повсюди.

Що варто знати про проблеми з мобілізацією в Україні?