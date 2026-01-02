Случаи, когда ТЦК силой кого-то мобилизовали, составляют менее 1%, – Буданов
- Кирилл Буданов заявил, что случаи применения силы со стороны ТЦК или нападения на военные структуры составляют менее 1% от общего количества ситуаций, связанных с мобилизацией.
- Буданов отметил, что единичные инциденты получают непропорционально большое внимание в информационном пространстве.
Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что случаи применения силы со стороны ТЦК или нападения гражданских на представителей структуры являются единичными. По его словам, они составляют менее 1% от общего количества ситуаций, связанных с мобилизационными мероприятиями.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Буданова Общественному.
Что сказал Буданов о мобилизации в Украине?
По словам начальника Главного разведывательного управления, подавляющее большинство процессов, связанных с мобилизацией, проходит без конфликтов. Однако именно единичные инциденты получают непропорционально большое внимание в информационном пространстве.
Я с вами согласен, что случаев, когда работники ТЦК силой затягивали кого-то, или наоборот – когда группа молодых людей била представителей ТЦК, среди общего количества людей, которые через это проходят, будет меньше процента,
– сказал Буданов.
Он объяснил, что это "меньше процента" настолько эффективно показывается, что складывается впечатление, будто это происходит повсеместно.
Что стоит знать о проблемах с мобилизацией в Украине?
По словам представителя ОК "Запад", полковника Олега Домбровского, система мобилизации в Украине требует совершенствования в вопросах коммуникации и взаимодействия между ТЦК, ОВА и правоохранителями. Кризис доверия между гражданскими и ТЦК частично вызван дезинформацией и недостаточной коммуникацией со стороны местных властей.
Уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей Ольга Кобылинская (Решетилова) отмечает, что сейчас есть проблемы с призывом граждан, но это не оправдание нападениям на военных ТЦК.
Она объяснила, что ситуация превращается в затяжной социальный конфликт, из которого нужно выходить с новым общественным договором, ведь одна часть общества воюет, поддерживает армию и максимально сдерживает врага, тогда как другая – ищет врагов там, где до них легче дотянуться.