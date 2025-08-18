Треба реагувати миттєво: Сирський про втручання в управління на тактичному рівні
- Олександр Сирський пояснив, що його втручання в управління на тактичному рівні зумовлено потребою в оперативному реагуванні на загрози через високий рівень розвідданих.
- Головком ЗСУ наголосив, що командири підрозділів залишаються відповідальними за безпосереднє керівництво на полі бою.
- Він підкреслив важливість постійного контролю за ситуацією, щоб уникнути територіальних втрат і полону військовослужбовців.
Олександр Сирський відреагував на закиди щодо його нібито надмірного втручання в управління на тактичному рівні. Він пояснив, чому в сучасних умовах війни критично важливо оперативно реагувати на загрози.
Відповів на такі заяви Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю РБК-Україна, передає 24 Канал.
Чому Сирський залучений в управління на тактичному рівні?
Головнокомандувач ЗСУ заявив, що обставини війни та високий рівень розвідданих вимагають від нього постійного контролю за ситуацією на всій лінії фронту.
За його словами, втрата навіть однієї позиції без своєчасного реагування може спричинити значні територіальні втрати.
Якщо я не буду володіти інформацією, тоді наші військовослужбовці, наприклад, можуть потрапити в полон, і ми матимемо більш негативні наслідки,
– сказав Сирський.
Він додав, що якщо може вирішити чи усунути проблему на початковому рівні, то має знати, що відбувається на лінії фронту.
Головком ЗСУ підкреслив, що попри його поінформованість і швидкі рішення, безпосереднє керівництво на полі бою здійснюють командири підрозділів. Крім того, саме командир несе відповідальність і краще знає, як діяти в конкретній ситуації.
Коли я командував "Хортицею", щоденно, двічі на добу я отримував розлогий наказ з Генерального штабу, де детально розписували, які дії мають бути на кожній з позицій,
– додав генерал.
Проте наразі в ЗСУ відмовилися від практики таких наказів. Тепер командирам доводять завдання короткими розпорядженнями та залишають простір для ухвалення рішень безпосередньо на полі бою.
Останні заяви Сирського: що відомо?
- Щодо ситуації на фронті. Російські війська концентруються на Покровському та Запорізькому напрямках. Там вони здійснюють перегрупування сил. За словами Сирського, загальна ситуація на фронті свідчить про продовження масштабного наступу Росії.
- Про готовності Росії воювати роками. Такі слова росіян, на думку Сирського, є лише бравадою. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що Україна має готувати сучасну армію й бути готовою до різних сценаріїв. Адже ворог здатен швидко відновити ресурси та знову перейти в активні наступальні дії.
- Про неправдиву інформацію у доповідях. Олександр Сирський підтвердив, що з фронту надходили неправдиві дані від командирів. Вони можуть створювати загрозу для військових та призводити до втрат.