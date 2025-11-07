Сирський розповів, скільки території вдалося звільнити та зачистити на Добропільському виступі
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив заяву про ситуацію на фронті.
- Зокрема, він розповів, скільки території вдалося звільнити та зачистити від окупаційної армії на Добропільському виступі.
Сили оборони збільшують тиск на Добропільському виступі. Збройні Сили продовжують звільнення та зачистку територій від ворога.
Про це пише 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Що каже Сирський про ситуацію на Добропільському виступі?
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський продовжив роботу на Донеччині, зокрема в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ.
В четвер, 6 листопада, він розповів, що Сили оборони продовжують звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська.
Минулої доби штурмові підрозділи в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед,
– повідомив головнокомандувач ЗСУ.
Загалом за час операції звільнено 188 кілометрів квадратних. За словами Сирського, 248,7 кілометрів квадратних було зачищено від ДРГ ворога.
Бойова робота зі знищення окупантів триває,
– наголосив він.
Ситуація на фронті: останні новини
Станом на вечір 5 листопада в Генштабі повідомляли, що проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в Покровську. Там повідомляли про активну протидію спробам груп ворожої піхоти закріпитися.
Зазначимо, що загалом протягом доби 6 листопада зафіксовано 169 боєзіткнень. Найгарячіше на Покровському напрямку. Там, відповідно до ранкового зведення Генштабу, ЗСУ зупинили 58 штурмових дій агресора.
В обід 7 листопада в пресслужбі 7 корпусу Десантно-штурмових військ розповіли про ситуацію в Покровську та Мирнограді. Бійці розповіли, що агресор зменшив свою активність в Покровську та знизив кількість переміщень. Таким чином, противник хоче мінімізувати кількість втрат та очікує на поповнення основними силами.
За словами військових, в районі Мирнограда ситуація залишається напруженою. За даними воїнів, після численних невдалих спроб ворога штурмувати місто зі сходу він намагатиметься змінити вектор удару.