Росіяни доповіли Путіну про "захоплення" Сіверська: що насправді відбувається у місті

Мережею ширились заяви росіян про нібито взяття Сіверська, що на Донеччині. Українські військові спростували їх та запевнили, що відбивають штурми ворога біля міста.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на 11 Армійський корпус ЗСУ.

Яка ситуація у Сіверську?

Росіяни поширювали інформацію, що нібито вони контролюють Сіверськ на Донеччині. ЗСУ запевняють, такі повідомлення базуються на фейкових заявах і ширяться мережею, що працює на користь противника.

Місто залишається під контролем Сил оборони України, стверджують військові.

Водночас визнають, що попри негоду та туман, російська піхота намагається проникнути до околиць Сіверська. ЗСУ ліквідують ворога, але дрібним групам вдається сховатися у підвалах багатоповерхівок.

На підступах до Сіверська українські підрозділи завдають значних втрат штурмовим групам противника, знищуючи до половини їхнього особового складу,

– йдеться в повідомленні.

Стримування росіян біля Сіверська: дивіться відео

Втратами для Росії також завершуються спроби окупантів підняти прапори на окремих будівлях міста. ЗСУ не дають противнику досягти бажаних цілей, про виконання яких вони вже доповіли керівництву.

