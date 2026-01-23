Гроші були і є, – експертка назвала провали Києва у підготовці до атак

Під час нещодавньої російської атаки по київських ТЕЦ у мешканців міста у квартирах потріскали труби у квартирах, тому вони залишились без теплопостачання. Натомість місцева влада витрачає кошти з бюджету міста не на те, що справді необхідно.

Членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру We build Ukraine Вікторія Войціцька розповіла 24 Каналу, що бюджет міста дозволив би створити спеціальний фонд, передбачивши складну зиму. Однак цього не сталось.

Про провали Києва у підготовці до атак

Членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру зауважила, що Київ є містом, де бюджет, щонайменше останні кілька років – понад 100 мільярдів гривень.

Однак Київ витрачав їх на заміну асфальту, по якому можна було спокійно їздити; на парки, які потрібні, але після війни; на шляхопроводи у тих місцях, де ними, у час війни, можна було б ще користуватися.

У Києва були гроші і є. Київ не залежить від надходжень з державного бюджету. Київ точно міг би й мав би подбати про те, щоб створити той самий фонд резервного обладнання, який необхідний для того, щоб здійснювати термінові ремонти для відновлення тепло-, електро- та водопостачання,

– наголосила вона.

Водночас директор Інституту серця у столиці Борис Тодоров нещодавно написав у соціальних мережах, що їм не вистачає обладнання, щоб стабілізувати електропостачання, коли відбувається перепад мереж, коли відключається централізоване електропостачання.

"Інститут серця, де людей оперують кожного дня. І у них є проблеми з таким обладнанням. Місто Київ мало б про це подбати. Так само як і подбати про інших людей, яким потрібна допомога", – сказала Войціцька.

Зауважте! Тим часом Денис Шмигаль заявив, що енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до "жорстких, але прогнозованих графіків" у місті. Він додав, що "потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв".

Вона зауважила, що у людей, особливо пенсійного віку та людей з інвалідністю, не з'являться гроші для збору необхідної суми для відновлення суттєво пошкодженої інфраструктури. Тим часом місцева влада, за її словами, не хоче думати про те, як потім відновлювати роботу і життєздатність приміщень, будинків, та витрачає гроші у безглуздий спосіб.

