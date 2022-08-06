Бажання втримати все: як війна на кількох фронтах грає проти росії

росія за будь-яку ціну намагається втримати свої позиції на усій лінії фронту в Україні. Таке бажання кремля грає на користь Збройних Сил України.

російські загарбники панічно бояться контрнаступу української армії на Півдні. Про це розповів ведучий Олексій Печій на стрімі, який транслював 24 канал.

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росіяни маскують мости у Херсоні

Як нагадав Печій, росія продовжує перекидати війська ближче до Херсона, а також намагається захистити Антонівський міст від нових ударів ЗСУ.

Окупанти розмістили поблизу Антонівського мосту та Антонівського залізничного мосту радіолокаційні відбивачі, які можуть приховувати мости від наведення з високоточної зброї. Це такий щит, який маскує об'єкт так, що на радарах його не видно. Якщо говорити простою мовою, це такі відбивачі, які показують радару, що там нібито нічого немає,

– пояснив телеведучий.

Однак, за його словами, на американські системи HIMARS радіолокаційні відбивачі росіян ніяк не діють. Зокрема, 5 серпня в ОК "Південь" повідомили, що на Антонівському мосту можуть з'явитися ще більші дірки.

"Ці радари свідчать про те, що росіяни реально бояться наступу ЗСУ, бояться того, чим все це для них закінчиться. Тому вони намагаються прикривати свою логістику доволі дорогими радіолокаційними відбивачами", – сказав Печій.

Як росіяни послаблюють самі себе

Така зосередженість окупантів саме на Півдні України дуже послаблює їхні позиції на Сході.

Їхня головна помилка, яка грає нам на руку, у тому, що вони кидаються між позиціями. Вони самі розтягнули лінію фронту, а утримувати її всю не можуть фізично. Тому окупанти кидаються з боку в бік, намагаючись прикривати щілини,

– зазначив журналіст.

Зокрема, росіяни перекидають свої війська зі Слов'янського напрямку на Херсонський. За інформацією британської та української розвідок, це може свідчити про те, що окупанти вже відмовилися від спроби захопити Слов'янськ.

Яка дилема постає перед окупантами

5 серпня в американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що росіяни гостро реагують на контрнаступ ЗСУ на Херсонщині. Водночас через перекидання військ на Південь окупанти "оголюють" Ізюмський напрямок на Харківщині.

Нещодавно ЗСУ посунули лінію фронту ближче до Ізюма, звільнивши кілька сіл. Аналітики Інституту дослідження війни стверджують, що Україна може перехопити стратегічну ініціативу і змусити росію перерозподілити сили і змінити пріоритети у відповідь на українські контрнаступальні операції,

– сказав Печій.

В ISW вважають, що підготовка до контрнаступу на Херсонщині в поєднанні з різким послабленням російських військ у цілому дозволяють Україні вперше почати активно формувати хід війни. Адже якщо ЗСУ будуть активно тиснути на Ізюм та одночасно продовжать контрнаступ на Півдні, перед росіянами постане складна дилема.

Окупантам доведеться відійти від західних позицій навколо Ізюма , аби захистити свої наземні лінії зв'язку далі на північ і схід.

, аби захистити свої наземні лінії зв'язку далі на північ і схід. Або ж росіянам потрібно буде залучити більше особового складу і техніки, щоб спробувати утримати теперішню лінію фронту біля Ізюма. Однак якщо загарбники підуть на такий крок, їм доведеться послабити Херсонський напрямок.

Найбільша проблема росії

Водночас сили та ресурси ворога поступово вичерпуються. Як зазначив журналіст, видання The New York Times, посилаючись на західних політиків і чиновників, повідомило про те, що росіяни потребують термінового перегрупування для відновлення сил.

Видання стверджує, що найбільша проблема росії – не з технікою і не зі снарядами. На жаль, артилерійських снарядів у них ще маса. У окупантів виникла велика проблема з особовим складом. Тотальну мобілізацію путін не оголошує. А так званими добровольцями чи найманцями залатати всі дірки теж неможливо,

– сказав Печій.

Експерти помітили ще одну цікаву деталь. кремль вже відкладав весняний призов в армію. Ймовірно, що восени історія може повторитися.

"Усе тому, що російська армія втратила величезну кількість офіцерів. Готувати новобранців просто немає кому. Одних вбили, інші зараз на війні. А хто буде займатися звичайними строковиками, незрозуміло", – пояснив ведучий.

Як Україні допомагають проблеми ворога

За його словами, Україна може використати на свою користь ситуацію, що склалася.

Російські недоліки створили сприятливі умови для української армії, що спонукає ЗСУ до рішення почати контрнаступ. Поки росія "розірвана" і намагається хаотично перегрупуватися, для ЗСУ це – найкращий час, щоб почати контрнаступ одразу на кількох напрямках,

– процитував матеріал The New York Times Печій.

Він додав, що сприяти приборканню ворога також буде активізація західних партнерів, які постачають нам зброю.

Повний стрім Олексія Печія: дивіться відео

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