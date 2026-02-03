ЗСУ відновили втрачені позиції: DeepState розповів про зміни на фронті
- Сили оборони України відновили положення на гарячому напрямку Харківщини.
- Російська армія мала успіхи на Покровському напрямку та біля Привілля.
Українська армія нещодавно мала успіхи в Куп'янську. Водночас російська армія також за добу просунулася на фронті.
Про це повідомляє DeepState.
Як змінилася лінія фронту?
Аналітики помітили, що у Куп'янську, що на Харківщині, Сили оборони України відновили положення на позиціях. Тепер площа в районі міста розміром 38,3 кілометра квадратного залишається невизначеною, а лише 210 метрів квадратних – окуповані.
Нещодавно ворог просунувся на Покровському напрямку, поблизу Удачного та Гришиного.
На Краматорському напрямку ворог мав успіхи біля Привілля. Там також помітне просування окупантів. Однак над територією в самому селищі та навколо нього вони контролю не мають.
Що відомо про захоплені ворогом території на фронті?
За даними міжнародних спостерігачів, російські війська в січні 2026 року захопили майже вдвічі менше української території, ніж у грудні чи листопаді. Активність штурмових дій ворога дещо знизилася.
Підполковник Тарас Березовець в ефірі 24 Каналу підкреслив, що ворог значно відстає від України у використанні технологій дронів та особливо наземних ракетних комплексів.
Водночас експерти ISW застерігають, що Москва намагається створити враження "миролюбця" й нібито прагне завершити війну дипломатичним шляхом. Однак насправді цей образ може бути використаний для досягнення стратегічних цілей без застосування сили. Зокрема Росія хотіла б отримати контроль над територією Донеччини через переговори.