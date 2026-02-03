ВСУ восстановили утраченные позиции: DeepState рассказал об изменениях на фронте

Украинская армия недавно имела успехи в Купянске. В то же время российская армия также за сутки продвинулась на фронте.

Об этом сообщает DeepState.

Как изменилась линия фронта?

Аналитики заметили, что в Купянске, что на Харьковщине, Силы обороны Украины восстановили положение на позициях. Теперь площадь в районе города размером 38,3 километра квадратного остается неопределенной, а только 210 метров квадратных – оккупированы.

Часть Купянска не принадлежит ни одной из сторон: смотрите карту

Недавно враг продвинулся на Покровском направлении, вблизи Удачного и Гришино.

Поселок Удачное оккупирован: карта

Враг продвинулся возле Гришиного: карта фронта

На Краматорском направлении враг имел успехи у Приволья. Там также заметно продвижение оккупантов. Однако над территорией в самом поселке и вокруг него они контроля не имеют.

Ситуация возле Приволья: показываем на карте

Что известно о захваченных врагом территориях на фронте?