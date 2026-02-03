Укр Рус
3 февраля, 20:58
3

ВСУ восстановили утраченные позиции: DeepState рассказал об изменениях на фронте

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • Силы обороны Украины восстановили положение на горячем направлении Харьковщины.
  • Российская армия имела успехи на Покровском направлении и возле Приволья.

Украинская армия недавно имела успехи в Купянске. В то же время российская армия также за сутки продвинулась на фронте.

Об этом сообщает DeepState.

Как изменилась линия фронта?

Аналитики заметили, что в Купянске, что на Харьковщине, Силы обороны Украины восстановили положение на позициях. Теперь площадь в районе города размером 38,3 километра квадратного остается неопределенной, а только 210 метров квадратных – оккупированы.

Часть Купянска не принадлежит ни одной из сторон: смотрите карту

Недавно враг продвинулся на Покровском направлении, вблизи Удачного и Гришино.

Поселок Удачное оккупирован: карта

Враг продвинулся возле Гришиного: карта фронта

На Краматорском направлении враг имел успехи у Приволья. Там также заметно продвижение оккупантов. Однако над территорией в самом поселке и вокруг него они контроля не имеют.

Ситуация возле Приволья: показываем на карте

Что известно о захваченных врагом территориях на фронте?

  • По данным международных наблюдателей, российские войска в январе 2026 года захватили почти вдвое меньше украинской территории, чем в декабре или ноябре. Активность штурмовых действий врага несколько снизилась.

  • Подполковник Тарас Березовец в эфире 24 Канала подчеркнул, что враг значительно отстает от Украины в использовании технологий дронов и особенно наземных ракетных комплексов.

  • В то же время эксперты ISW предостерегают, что Москва пытается создать впечатление "миролюбца" и якобы стремится завершить войну дипломатическим путем. Однако на самом деле этот образ может быть использован для достижения стратегических целей без применения силы. В частности Россия хотела бы получить контроль над территорией Донецкой области через переговоры.