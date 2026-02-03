Подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТРО Тарас Березовец заметил 24 Каналу, что оккупанты испытывают недостаток живой силы. Также начало давать результат наращивание применения украинских средств поражения на поле боя, БПЛА, НРК и так далее.

В чем оккупанты отстают от ВСУ?

Тарас Березовец рассказал, что ВСУ достигли рекордных показателей уничтожения живой силы и техники врага в конце 2025 – начале 2026 года. Эта статистика будет расти дальше.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что нужно ликвидировать до 50 тысяч оккупантов ежемесячно. Эта цель может быть достигнута в случае увеличения количества подразделений беспилотных систем и наращивания наземных роботизированных комплексов.

2024 – 2025 годы стали "гейм-ченджерами" в плане применения систем БПЛА. Прогнозирую, что 2026 год станет "гейм-ченджером" по использованию именно НРК. Здесь Украина имеет лидерство. Наш враг отстает от нас,

– подчеркнул подполковник.

По его словам, следует наращивать новую составляющую, которая позволяет поражать живую силу и технику врага, эвакуировать раненых, проводить мероприятия минирования, разминирования, разведывательные, логистические миссии.

Что происходит на поле боя?