ЗСУ мають тактичні успіхи щодня, – командир "Ахіллесу" розкрив ситуацію в Купʼянську 

Сили оборони контролюють майже весь Куп'янськ, що на Харківщині. Водночас в Кремлі вже неодноразово заявляли про "повне захоплення" міста. Для Росії справді важливо посіяти тінь сумнівів, зокрема серед українського суспільства.

Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що, попри усе, українські бійці мають успіхи в місті, яке зачищають від противника. Водночас на Лівобережжі окупанти не покидають спроб штурмувати українські позиції.

Якою є ситуація в Куп'янську?

Командир наголосив, що усі заяви Москви щодо Куп'янська – це елемент російської пропаганди. Росіяни постійно "ллють" брехню, щоб вона ставала схожою на правду.

Для виправдання надмірних втрат в російській армії та зростання податків в Росії Володимир Путін бере гроші та віддає відповідним пропагандистським телеканалам, щоб ті розповідали про "подвиги" окупантів.

Щодо плацдарму на Правобережжі, Сили оборони змогли відкинути противника до річки Оскіл. Через це окупанти втратили можливість інфільтруватись в Куп'янськ. Основне забезпечення на цей плацдарм ворог здійснює "повітряними мостами", але ці цілі українські бійці збивають дронами-перехоплювачами.

Тому там ЗСУ мають тактичні успіхи щодня. Вулиця за вулицею ми витісняємо диверсійні групи противника. Ми зачищаємо кожен будинок, кожен підвал,

– підкреслив він.

Федоренко додав, що на Лівобережжі Куп'янська противник постійно проводить штурми. Окупанти постійно назначають нових командирів, які відправляють всіх в бій, щоб показати результат, але це хм не допомагає.

Цікаво! Один російський генерал, ймовірно, генерал-полковник Сергій Кузовльов, зник після того, як доповів Путіну про захоплення Куп'янська. Згодом його знайшли мертвим.

Що ще відомо про ситуацію в Куп'янську?