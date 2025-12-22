ВСУ имеют тактические успехи каждый день, – командир "Ахиллеса" раскрыл ситуацию в Купянске
- Силы обороны контролируют почти весь Купянск, несмотря на российскую пропаганду о "полном захвате" города.
- ВСУ имеют тактические успехи, вытесняя противника и зачищая город, в то время как россияне теряют возможность инфильтроваться через реку Оскол.
Силы обороны контролируют почти весь Купянск, что на Харьковщине. В то же время в Кремле уже неоднократно заявляли о "полном захвате" города. Для России действительно важно посеять тень сомнений, в частности среди украинского общества.
Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что, несмотря на все, украинские бойцы имеют успехи в городе, который зачищают от противника. В то же время на Левобережье оккупанты не оставляют попыток штурмовать украинские позиции.
Какова ситуация в Купянске?
Командир отметил, что все заявления Москвы по Купянску – это элемент российской пропаганды. Россияне постоянно "льют" ложь, чтобы она становилась похожей на правду.
Для оправдания чрезмерных потерь в российской армии и роста налогов в России Владимир Путин берет деньги и отдает соответствующим пропагандистским телеканалам, чтобы те рассказывали о "подвигах" оккупантов.
Бои в Купянске: смотрите на карте
По плацдарму на Правобережье, Силы обороны смогли отбросить противника к реке Оскол. Из-за этого оккупанты потеряли возможность инфильтроваться в Купянск. Основное обеспечение на этот плацдарм враг осуществляет "воздушными мостами", но эти цели украинские бойцы сбивают дронами-перехватчиками.
Поэтому там ВСУ имеют тактические успехи ежедневно. Улица за улицей мы вытесняем диверсионные группы противника. Мы зачищаем каждый дом, каждый подвал,
– подчеркнул он.
Федоренко добавил, что на Левобережье Купянска противник постоянно проводит штурмы. Оккупанты постоянно назначают новых командиров, которые отправляют всех в бой, чтобы показать результат, но это хм не помогает.
Интересно! Один российский генерал, вероятно, генерал-полковник Сергей Кузовлев, исчез после того, как доложил Путину о захвате Купянска. Впоследствии его нашли мертвым.
Что еще известно о ситуации в Купянске?
- Начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что сейчас в окружении в Купянске менее 200 российских солдат в нескольких районах города.
- По данным Института изучения войны, геолокационные кадры свидетельствуют об успехах украинских военных в центре Купянска. Бои шли вблизи самого города, Голубовки, Куриловки и Купянска-Узлового.
- Город посетил Владимир Зеленский. Там он записал видеообращение и впоследствии отметил, что его поездка имела важное значение для переговоров.