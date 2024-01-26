Екстраординарні часи потребують таких же рішень: чи застосує Євросоюз сьому статтю проти Орбана

Європарламент ухвалив резолюцію із закликом застосувати сьому статтю Договору про ЄС проти Угорщини. Країна може втратити голос під час ухвалення рішень у ЄС.

Політолог Валентин Гладких прокоментував таку можливість 24 Каналу. За його словами, якби стандартна процедура ухвалення рішень давала бажаний результат, про застосування сьомої статті ніхто не думав би.

До вашої уваги Європарламент офіційно закликав позбавити Угорщину права голосу: що передбачає стаття 7

"Екстраординарні ситуації вимагають пошуку екстраординарних рішень. Зрозуміло, що ніхто не хотів би, щоб цю статтю застосували", – наголосив Гладких.

Угорщина одноосібно не визначатиме майбутнього ЄС

Політичне рішення про вступ України до ЄС уже схвалили, цей процес триває. Зокрема, українське законодавство почали перевіряти на відповідність європейському.

Зрозуміло, що приєднання України до Європейського Союзу визначатиме не лише її майбутнє, а й майбутнє самого ЄС. Тому Віктору Орбану демонструють, що він не ставитиме власні політичні інтереси вище, ніж політичні інтереси ЄС.

"Але я сподіваюсь, що застереження щодо ймовірності застосування сьомої статті просто відкоригують позицію Орбана й Угорщини. Може, вийде знову попити кави чи какао для розмаїття?" – зазначив Гладких.

Угорщина наклала вето на 50 мільярдів євро для України

На грудневому саміті ЄС планували схвалити макрофінансову допомогу Україні в розмірі 50 мільярдів євро на 2024–2027 роки. Однак Віктор Орбан заблокував це рішення.

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що допомога Україні в розмірі 50 мільярдів євро – це "порушення" суверенітету і національних інтересів Європейського Союзу. Він також додав, що фінансова підтримка України має бути відокремленою від бюджету ЄС.

Водночас на засіданні українського уряду 26 січня Денис Шмигаль зазначив, що натепер усі 27 держав-членів ЄС погодились підтримати чотирирічну програму підтримки в розмірі 50 мільярдів євро. Її мають затвердити 1 лютого.