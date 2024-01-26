Экстраординарные времена требуют таких же решений: применит ли Евросоюз седьмую статью против Орбана

Европарламент принял резолюцию с призывом применить седьмую статью Договора о ЕС против Венгрии. Страна может лишиться голоса при принятии решений в ЕС.

Политолог Валентин Гладких прокомментировал такую возможность 24 Каналу. По его словам, если бы стандартная процедура принятия решений давала желаемый результат, о применении седьмой статьи никто не думал бы.

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"Экстраординарные ситуации требуют поиска экстраординарных решений. Разумеется, что никто не хотел бы, чтобы эту статью применили", – подчеркнул Гладких.

Венгрия единолично не будет определять будущее ЕС

Политическое решение о вступлении Украины в ЕС уже одобрено, этот процесс продолжается. В частности, украинское законодательство начали проверять на соответствие европейскому.

Понятно, что присоединение Украины к Европейскому Союзу будет определять не только ее будущее, но и будущее самого ЕС. Поэтому Виктору Орбану демонстрируют, что он не будет ставить собственные политические интересы выше, чем политические интересы ЕС.

"Но я надеюсь, что оговорки о вероятности применения седьмой статьи просто откорректируют позицию Орбана и Венгрии. Может, выйдет опять попить кофе или какао для разнообразия?"– отметил Гладких.

Венгрия наложила вето на 50 миллиардов евро для Украины

На декабрьском саммите ЕС планировали одобрить макрофинансовую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро на 2024–2027 года. Однако Виктор Орбан заблокировал это решение.

Премьер-министр Венгрии заявил, что помощь Украине в размере 50 миллиардов евро – это "нарушение" суверенитета и интересов Европейского Союза. Он также добавил, что финансовая поддержка Украины должна быть отдельно от бюджета ЕС.

В то же время на заседании украинского правительства 26 января Денис Шмигаль отметил, что теперь все 27 государств-членов ЕС согласились поддержать четырехлетнюю программу поддержки в размере 50 миллиардов евро. Ее должны утвердить 1 февраля.