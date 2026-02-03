Укр Рус
24 Канал Новини України На лімузині з пачкою грошей: у Києві блогер хайпував на тлі блекаутів, покарання не забарилося
3 лютого, 18:30
2

На лімузині з пачкою грошей: у Києві блогер хайпував на тлі блекаутів, покарання не забарилося

Софія Рожик
Основні тези
  • У Києві блогер хайпував, роз'їжджаючи містом на лімузині з яскравим освітленням і хизуючись грошима.
  • Поліція склала на 21-річного киянина адмінпротокол за дрібне хуліганство.

У Києві блогер влаштував хайп на тлі блекаутів. Той роз'їжджав по місту на орендованому лімузині з яскравим освітленням, демонстративно хизуючись пачкою грошей.

Поліцейські притягнули блогера до відповідальності, передає поліція Києва.

Дивіться також Уночі Росія завдала найсильнішого удару по енергетиці з початку 2026 року 

Що влаштував блогер у Києві?

"Цікаві" кадри із "контент-мейкером" поліцейські виявили під час моніторингу соцмереж.

Окрім показової сцени з лімузином, молодик ще й спровокував конфлікт із перехожою. Він з відвертою зневагою реагував на зауваження літньої жінки.

Поліція зазначає, що хлопець мав на меті своїми діями викликати обурення серед громадян.

Особу порушника встановили. Це 21-річний киянин.

На нього склали адмінпротокол за дрібне хуліганство.

У час, коли мешканці столиці долають труднощі, пов'язані із дефіцитом світла та тепла через ворожі атаки, демонстративні витівки заради лайків – це не креатив, а зневага до суспільства і публічного порядку,
– наголосили правоохоронці.

Яка ситуація у Києві після нічого обстрілу?