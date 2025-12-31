Укр Рус
24 Канал Новини України За безпідставні підозри – у в'язницю: скандальна Анна Скороход підготувала законопроєкт-помсту
31 грудня, 21:27
2

За безпідставні підозри – у в'язницю: скандальна Анна Скороход підготувала законопроєкт-помсту

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Анна Скороход запропонувала законопроєкт, що передбачає покарання правоохоронців за незаконні вироки та підозри.
  • Законопроєкт включає покарання у вигляді ув'язнення на 7 – 10 років і заборону обіймати певні посади до 3 років.

Анна Скороход пропонує карати правоохоронців в'язницею за незаконні вироки та необґрунтовані підозри. Раніше сама нардепка отримала підозру у підбурюванні до хабарництва.

Відповідний законопроєкт з'явився на сайті Верховної Ради 30 грудня, передає 24 Канал.

Дивіться також "Чисте місто", "Мідас" і не тільки: якими корупційними скандалами запам'ятався 2025 рік 

Яке покарання Скороход хоче для правоохоронців за безпідставні підозри?

Законопроєкт пропонує додати до Кримінального кодексу нову статтю 365-1, яка встановлює відповідальність за незаконні дії посадових осіб правоохоронних органів, прокуратури та суду. 

Йдеться про покарання за такі порушення, як:

  • незаконне засудження людини;
  • безпідставне повідомлення про підозру;
  • незаконне взяття під варту або тримання під вартою;
  • незаконні обшуки, виїмки чи арешт майна;
  • незаконне відсторонення від роботи або посади;
  • інші процесуальні дії, що порушують права громадян.

Також відповідальність передбачена за:

  • незаконний адміністративний арешт або призначення виправних робіт;
  • незаконну конфіскацію майна;
  • незаконне накладення штрафів;
  • незаконне проведення оперативно-розшукових заходів. 

Депутатка пропонує карати винних правоохоронців позбавленням волі на строк від 7 до 10 років, а також забороняти їм обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років.

Що відомо про справу Анни Скороход?

  • Анна Скороход – народна депутатка 9-го скликання. Входить до партії "За майбутнє". Вона відома своїми різкими та суперечливими заявами: зокрема критикою політики декомунізації та заборони георгіївської стрічки.
  • 5 грудня у нардепки провели обшуки, а пізніше їй оголосили підозру.
  • За даними слідства, вона очолювала злочинну групу, яка намагалася організувати санкції РНБО за хабар у 250 тисяч доларів.
  • 9 грудня, Вищий антикорупційний суд обрав нардепці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 3 мільйони гривень.
  • За Анну Скороход внесли заставу – і вона вийшла з СІЗО. Наразі народна обраниця змушена носити електронний браслет, поки триває слідство.